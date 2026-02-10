إعلان

نتنياهو: سأعرض على ترامب تصورنا بشأن مبادئ المفاوضات مع إيران

كتب : مصراوي

04:49 م 10/02/2026

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي

وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إنه يعتزم خلال الاجتماع المرتقب غدًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في واشنطن، أن ينقل موقف إسرائيل بشأن المحادثات النووية الأمريكية مع طهران.

وقال نتنياهو للصحفيين أثناء صعوده على متن طائرته الرئاسية المتجهة إلى واشنطن إنه "سيقدم للرئيس نهجنا حول مبادئنا في المفاوضات"، مضيفًا أن هذه المبادئ مهمة ليس فقط لإسرائيل، ولكن لكل دولة في العالم "تريد السلام والأمن"، وفق قوله.

كان من المقرر سابقًا أن يتوجه رئيس الوزراء إلى واشنطن في وقت متأخر من الشهر الجاري للقاء ترامب، لكنه طلب تقديم موعد الاجتماع إلى يوم الأربعاء الموافق 11 فبراير الجاري، وهو ما أشار إليه العديد من الخبراء على أنه علامة على القلق بشأن الاتجاه الذي قد تتخذه المحادثات.

قال نتنياهو إنه سيناقش مع ترامب سلسلة من المواضيع، بما في ذلك غزة، مضيفاً أن لقاءاته المتكررة مع ترامب دليل على "التقارب الفريد" بين إسرائيل والولايات المتحدة، وبينه وبين ترامب شخصياً.

بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي اجتماع نتنياهو وترامب لمحادثات النووية الأمريكية مع طهران دونالد ترامب

