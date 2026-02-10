إعلان

جنايات الطفل بالإسماعيلية تؤجل محاكمة المتهم بقتل صديقه لـ 31 مارس

كتب : أميرة يوسف

04:51 م 10/02/2026

المجني عليه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قررت محكمة جنايات الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تأجيل نظر قضية مقتل الطالب فاروق صلاح الريس، 14 عامًا، على يد صديقه يوسف رمضان، إلى جلسة 31 مارس المقبل، تمهيدًا للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى 21 نوفمبر 2025، حين نشبت مشادة بين الطفلين بمنطقة أرض الجمعيات، على خلفية خلافات متكررة وسلوكيات تنمر من المتهم، تطورت إلى اعتداء عنيف باستخدام “طوبة”، أسفر عن إصابات خطيرة للمجني عليه.

وكشفت التقارير الطبية أن فاروق، تلميذ الصف الثاني الإعدادي، تعرض لنزيف داخلي بالمخ، وكسور في الضلعين الخامس والسادس، إضافة إلى كسر بجزء من الجمجمة خلف الأذن اليسرى، مع كدمات متفرقة بالجسم والوجه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 24 ساعة من محاولات إسعافه داخل المستشفى.

القضية التي هزّت الشارع الإسماعيلي ما زالت محل اهتمام واسع، وسط ترقب أسرة الطفل وأهالي المحافظة لجلسة الحكم، أملًا في إقرار العدالة وفق أحكام القانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنايات الطفل بالإسماعيلية محاكمة جريمة قتل

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ما الأفضل.. إصلاح أم استبدال وحدات التحكم التالفة بالسيارة؟
أخبار السيارات

ما الأفضل.. إصلاح أم استبدال وحدات التحكم التالفة بالسيارة؟
"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو
رياضة محلية

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو
لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟
رياضة محلية

لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟
هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
زووم

هكذا علق نجوم الفن على واقعة فتاة الأتوبيس
تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي