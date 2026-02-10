جنايات الطفل بالإسماعيلية تؤجل محاكمة المتهم بقتل صديقه لـ 31 مارس

قررت محكمة جنايات الطفل بمحافظة الإسماعيلية، اليوم، تأجيل نظر قضية مقتل الطالب فاروق صلاح الريس، 14 عامًا، على يد صديقه يوسف رمضان، إلى جلسة 31 مارس المقبل، تمهيدًا للنطق بالحكم.

وتعود أحداث الواقعة إلى 21 نوفمبر 2025، حين نشبت مشادة بين الطفلين بمنطقة أرض الجمعيات، على خلفية خلافات متكررة وسلوكيات تنمر من المتهم، تطورت إلى اعتداء عنيف باستخدام “طوبة”، أسفر عن إصابات خطيرة للمجني عليه.

وكشفت التقارير الطبية أن فاروق، تلميذ الصف الثاني الإعدادي، تعرض لنزيف داخلي بالمخ، وكسور في الضلعين الخامس والسادس، إضافة إلى كسر بجزء من الجمجمة خلف الأذن اليسرى، مع كدمات متفرقة بالجسم والوجه، ليلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 24 ساعة من محاولات إسعافه داخل المستشفى.

القضية التي هزّت الشارع الإسماعيلي ما زالت محل اهتمام واسع، وسط ترقب أسرة الطفل وأهالي المحافظة لجلسة الحكم، أملًا في إقرار العدالة وفق أحكام القانون.