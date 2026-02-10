إعلان

"لفتت انتباهنا".. روسيا تعلق على تصريحات تركيا بشأن امتلاك الأسلحة النووية

كتب : مصراوي

04:27 م 10/02/2026

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وكالات

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تابعت باهتمام تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي ألمح فيها إلى احتمال دخول أنقرة سباق التسلح النووي في حال امتلاك دول مجاورة أسلحة نووية.

وقال بيسكوف تعليقًا على تلك التصريحات: "بالطبع، لقد لفت هذا التصريح انتباهنا"، من دون أن يقدّم مزيدًا من الإيضاحات.

وكان فيدان قد أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية تناولت المخاوف المتعلقة بإمكانية حصول إيران على سلاح نووي، محذرًا من أن مثل هذا التطور قد يدفع دول المنطقة إلى السعي لامتلاك قدرات نووية، ومؤكدًا أن تركيا قد تجد نفسها مضطرة للانخراط في هذا السباق "سواء أرادت أم لا".

كما وجّه وزير الخارجية التركي انتقادات لما وصفه بـ"الظلم النووي"، في إشارة إلى احتكار الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للسلاح النووي، معتبرًا أن تراجع الولايات المتحدة عن حماية حلفائها قد يشجع دولًا أخرى على الاتجاه نحو التسلح النووي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاوف من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي والتوازنات الاستراتيجية القائمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين وزير الخارجية التركي احتمال دخول أنقرة سباق التسلح النووي تصريحات تركيا بشأن امتلاك الأسلحة النووية هاكان فيدان

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
أخبار المحافظات

براءة مروة يسري "بنت مبارك" المزعومة في قضية غسيل الأموال
لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"
أخبار مصر

لميس الحديدي بعد التعديل الوزاري: "لا تعليق"
لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟
رياضة محلية

لعب للأهلي والزمالك.. من هو جوهر نبيل وزير الشباب والرياضة الجديد؟
تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان
أخبار مصر

تعديل مواعيد تشغيل الخطين الأول والثاني لمترو الأنفاق في رمضان

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي