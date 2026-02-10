وكالات

أعلن المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، أن موسكو تابعت باهتمام تصريحات وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، التي ألمح فيها إلى احتمال دخول أنقرة سباق التسلح النووي في حال امتلاك دول مجاورة أسلحة نووية.

وقال بيسكوف تعليقًا على تلك التصريحات: "بالطبع، لقد لفت هذا التصريح انتباهنا"، من دون أن يقدّم مزيدًا من الإيضاحات.

وكان فيدان قد أدلى بهذه التصريحات خلال مقابلة تلفزيونية تناولت المخاوف المتعلقة بإمكانية حصول إيران على سلاح نووي، محذرًا من أن مثل هذا التطور قد يدفع دول المنطقة إلى السعي لامتلاك قدرات نووية، ومؤكدًا أن تركيا قد تجد نفسها مضطرة للانخراط في هذا السباق "سواء أرادت أم لا".

كما وجّه وزير الخارجية التركي انتقادات لما وصفه بـ"الظلم النووي"، في إشارة إلى احتكار الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن للسلاح النووي، معتبرًا أن تراجع الولايات المتحدة عن حماية حلفائها قد يشجع دولًا أخرى على الاتجاه نحو التسلح النووي.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتنامي المخاوف من انتشار الأسلحة النووية في الشرق الأوسط، بما يحمله ذلك من تداعيات على الاستقرار الإقليمي والتوازنات الاستراتيجية القائمة.