بالموبايل أو الكارت.. القليوبية تبحث تعميم الدفع الإلكتروني بأتوبيسات المحافظة

كتب : أسامة علاء الدين

04:08 م 10/02/2026

اجتماع المهندس أيمن عطية مع مسئولي شركة فودافون مص

القليوبية - أسامة علاء الدين:

عقد المهندس أيمن عطية، محافظ القليوبية، اجتماعًا موسعًا مع وفد من مسئولي شركة "فودافون مصر"، لبحث سبل تعظيم أوجه التعاون المشترك، خاصة في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتناول الاجتماع دراسة آليات تطبيق منظومة الدفع الإلكتروني "طوالي" بأتوبيسات النقل الجماعي داخل نطاق محافظة القليوبية، وذلك على غرار بدء تطبيقها بهيئة النقل العام، وبما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تعزيز الشمول المالي وتطوير منظومة النقل الذكي.

وخلال اللقاء، رحّب محافظ القليوبية بوفد شركة فودافون مصر، مشيدًا بالتعاون القائم والمستمر بين المحافظة والشركة، لاسيما في ملف إنشاء وتطوير أبراج المحمول، بما يسهم في تحسين جودة خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن محافظة القليوبية تولي اهتمامًا بالغًا بملف رقمنة قطاع النقل، مشيرًا إلى أن منظومة "طوالي" تمثل نقلة نوعية في خدمات النقل الجماعي، لما توفره من وسائل دفع إلكترونية آمنة وسهلة، تُسهم في تقليل الاعتماد على النقد، وتواكب التطور التكنولوجي المتسارع الذي تشهده الدولة.

وأوضح المهندس أيمن عطية أن المنظومة تتيح للمواطنين التعرف بدقة على مسارات وخطوط الأتوبيسات من خلال التطبيق الإلكتروني، بما يساعد على توفير الوقت والجهد وتحسين مستوى الخدمة.

كما تشمل تشغيل أتوبيسات مزودة بأنظمة دفع إلكتروني حديثة، تُمكّن الركاب من سداد قيمة التذكرة عبر تطبيق الهاتف المحمول أو باستخدام كارت مسبق الدفع يتم تمريره على ماكينات مخصصة داخل الأتوبيس، بما يضمن سرعة ودقة تحصيل الأجرة.

وفي ختام الاجتماع، وجّه محافظ القليوبية بسرعة الانتهاء من الدراسات الفنية واللوجستية اللازمة لبدء تفعيل منظومة "طوالي" داخل المحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم كافة أوجه الدعم والتسهيلات لشركات الاتصالات والشركاء التكنولوجيين، بهدف تقديم خدمة نقل حضارية تليق بالمواطنين، وتُسهم في تقليل التكدسات المرورية وتحقيق الانضباط داخل منظومة النقل الجماعي.

وجاء الاجتماع بحضور الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية، والمهندسة جيهان مسعود السكرتير العام للمحافظة، والدكتور محمد فوزي معاون المحافظ للاستثمار والمشروعات، ومن جانب شركة فودافون مصر كل من محمود عز الدين محمد، أحمد حمدي حسانين، محمد عيد عبد الوهاب، ضياء عبد الحميد خليل، سامي أمين محمود إبراهيم.

