محافظ الشرقية يتابع رفع كفاءة شوارع سعد زغلول والجلاء والجيش بالزقازيق

الشرقية- ياسمين عزت:

تابع المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، سير أعمال تطوير ورفع كفاءة وتوسعة عدد من الشوارع الرئيسية بمدينة الزقازيق، تشمل: سعد زغلول، الجلاء والجيش، بتكلفة تقديرية تبلغ 51 مليون جنيه، بالتزامن مع تنفيذ خطة متكاملة لصيانة وإصلاح عدد من الكباري الحيوية بنطاق مركز الزقازيق.

وأكد المحافظ، أن خطة التطوير تستهدف إعادة تنظيم المحاور المرورية وفتح مسارات جديدة تسهم في تحقيق السيولة المرورية، خاصة خلال ساعات الذروة، مشددًا على ضرورة المتابعة الميدانية المستمرة لضمان الالتزام بالجداول الزمنية المحددة وتسريع وتيرة التنفيذ دون التأثير على جودة الأعمال.

وخلال متابعته مع المهندس أحمد فوزي، وكيل وزارة الطرق والنقل، استعرض المحافظ نسب التنفيذ بشارع سعد زغلول، حيث تم الانتهاء من تطوير 1.6 كم من إجمالي 2.5 كم، بتكلفة 25 مليون جنيه، ضمن خطة تطوير الطريق على ثلاث مراحل تشمل توسعة الحارات المرورية، إعادة تأهيل الأرصفة، نقل أعمدة الإنارة، ومعالجة المناطق المتصدعة بالكورنيش المقابل للمحافظة.

كما شهد شارع الجلاء انطلاق أعمال التطوير بطول 6 آلاف متر مسطح بتكلفة 12.5 مليون جنيه، حيث بدأت أعمال الكشط ووضع طبقات الأسفلت الجديدة، إلى جانب رفع كفاءة الشوارع المتفرعة لتحسين شبكة الحركة الداخلية.

وفي شارع الجيش "الحلقة"، يجري تنفيذ أعمال الكشط وإعادة الرصف بطول كيلومتر واحد بتكلفة 13.5 مليون جنيه، ضمن خطة شاملة لرفع كفاءة الطرق الداخلية وتسهيل حركة السيارات والمواطنين.

وشدد محافظ الشرقية على أهمية التنسيق المستمر بين إدارة المرور والشركات المنفذة لتنظيم الحركة أثناء تنفيذ الأعمال، مع الالتزام الكامل بالمواصفات القياسية حفاظًا على سلامة مستخدمي الطريق.

وعلى صعيد متصل، أشار المحافظ إلى تنفيذ خطة متكاملة لصيانة وإصلاح ورفع كفاءة كباري "الصاغة بردين، أبو الأخضر المشروع"، بالتعاون مع الهيئة العامة للطرق والكباري، بهدف الحفاظ على سلامة أرواح المواطنين وضمان انسيابية الحركة المرورية.