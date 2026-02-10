سوهاج- عمار عبدالواحد:

استقبل اللواء دكتور عبد الفتاح سراج محافظ سوهاج، بمكتبه، الدكتور حامد الأقنص رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، في إطار متابعة جاهزية مشروع تطوير مركز التلقيح الصناعي بمركز ومدينة طهطا، تمهيدًا لافتتاحه خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، في إطار تنفيذ أحدث مشروعات التحسين الوراثي للثروة الحيوانية بمحافظة سوهاج، جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج .

ورحب محافظ سوهاج برئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية والوفد المرافق له، معربا عن تقديره لجهود الهيئة ووزارة الزراعة بالتعاون مع المحافظة لتقديم أفضل مستوى من الخدمات البيطرية للمربين وتحقيق الأمن الغذائي، مؤكدا أن المشروع يمثل إضافة قوية لمنظومة تنمية الثروة الحيوانية بالمحافظة ومحافظات الصعيد، ويسهم في تحسين السلالات المحلية وزيادة الإنتاجية من اللحوم والألبان.

وأعرب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية عن شكره للمحافظ على الجهود المبذولة من المحافظة لدعم أنشطة الهيئة والخدمات البيطرية المقدمة لخدمة المواطنين بسوهاج، بما ينعكس إيجابيًا على دخل المربين، مشيرًا إلى أن المركز سيخدم نطاقًا جغرافيًا واسعًا يمتد من محافظة المنيا وحتى أسوان.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد حمدي مدير عام الطب البيطري بسوهاج، أنه تم الانتهاء من أعمال تجهيز وتطوير مركز التلقيح الصناعي بأحدث الأجهزة والتقنيات الحديثة، بالإضافة إلى توفير طلايق من أفضل السلالات عالية الجودة والإنتاجية، تشمل سلالات البراون، والهولشتين، والسيمنتال، والجاموس الإيطالي، إلى جانب الجاموس البلدي، مشيرا إلى أن المشروع يهدف إلى رفع كفاءة السلالات المحلية من خلال برامج التلقيح الصناعي بسلالات محسّنة وراثيًا، بما يساهم في زيادة معدلات الإنتاج وتحسين الصفات الوراثية للماشية، مؤكدًا الانتهاء من جميع الأعمال الفنية والإنشائية، وجاهزية المركز للافتتاح الرسمي في القريب العاجل.

وطالب محافظ سوهاج بالمتابعة المستمرة للمشروع بعد افتتاحه، وضمان تقديم خدمات بيطرية متميزة للمربين، والتوسع في مشروعات التحسين الوراثي، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بدعم الفلاح وتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة بالمحافظات وصولا إلى رؤية مصر 2030.

وفي ختام اللقاء، قام رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بإهداء درع التكريم إلى السيد المحافظ تقديرا لجهود المحافظة في دعم جهود المديرية لخدمة المربين، والاحتفال بيوم الحصاد السنوي الثاني بسوهاج.