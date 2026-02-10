شهد الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، اليوم الثلاثاء، انطلاق فعاليات ورشة عمل دولية لبناء القدرات في مجال مرونة المدن الساحلية والتكيف مع التغيرات المناخية.

وتأتي الورشة بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، لتعزيز قدرة الإسكندرية على مواجهة التحديات البيئية المتزايدة في منطقة البحر المتوسط.

مواجهة تآكل الشواطئ وارتفاع منسوب البحر

وأوضحت محافظة الإسكندرية، في بيان رسمي، أن الورشة تهدف إلى تمكين الجهات التنفيذية من تقييم المخاطر المناخية، ووضع أسس تخطيط حضري مستدام لمواجهة ظواهر ارتفاع منسوب البحر، وتآكل الشواطئ، وتكرار النوات.

كما تستهدف المبادرة تخفيف الضغط على شبكات البنية التحتية والمرافق العامة الناتج عن التوسع العمراني السريع والنمو السكاني.

تعاون مرتقب مع "برشلونة" في أبريل

وأعلن المحافظ، خلال الجلسة الافتتاحية، عن استقبال وفد من مدينة "برشلونة" الإسبانية في شهر أبريل 2026، لتبادل الخبرات الدولية في مجالات التخطيط المستدام.

ورحب المحافظ بالمدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية، مؤكدًا أن المرحلة الأولى من المبادرة ستنطلق رسميًا تزامنًا مع اليوم العالمي للمدن، بعد النجاحات التي حققتها اللقاءات التنسيقية السابقة.

حضور دولي ومؤسسي واسع

شهدت الورشة، المقامة بديوان عام المحافظة على مدار يومين، حضور ممثلي منظمات دولية كبرى، منها برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، وبرنامج البيئة (UNEP)، والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ).

كما شارك في الفعاليات قيادات الهيئات الفنية والجامعات والمؤسسات البحثية، لتعزيز التكامل المؤسسي في حماية الشواطئ السكندرية وضمان مرونة المدينة الحضارية.