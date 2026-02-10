مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري الإنجليزي

تشيلسي

- -
21:30

ليدز يونايتد

الدوري الإنجليزي

وست هام يونايتد

- -
22:15

مانشستر يونايتد

كأس إيطاليا

نابولي

- -
22:00

كومو

كأس ألمانيا

هيرتا برلين

- -
21:45

فرايبورج

جميع المباريات

إعلان

"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو

كتب : مصراوي

03:50 م 10/02/2026
  • عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (5)
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (1)
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (4)
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (3)
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك (2)
  • عرض 10 صورة
    احتفال زيزو مع الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زيزو ومحاميه أشرف عبد العزيز بمقر الزمالك
  • عرض 10 صورة
    زيزو لاعب الزمالك

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف مصدر بلجنة شؤون اللاعبين السابقة أن ملف شكوى نادي الزمالك واللاعب أحمد سيد «زيزو» قد تم الانتهاء منه بشكل كامل.

وأضاف، أن التحقيقات أُغلقت وتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها، ولم يتبق سوى اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة لعدد من القرارات، من بينها شكوى زيزو.

وأوضح المصدر أن إحالة القضية إلى لجنة شؤون اللاعبين الجديدة يُعد أمرًا تنظيميًا يخص مجلس إدارة الاتحاد فقط، مشددًا على أن الملف نفسه تم حسمه بالفعل ولا توجد أي إجراءات ناقصة داخله.

وأشار إلى أنه في حال تضرر أي من الطرفين، سواء اللاعب أحمد سيد زيزو أو نادي الزمالك، من القرار المنتظر، فإن الطريق القانوني المتاح هو التقدم بتظلم رسمي إلى لجنة التظلمات وفقًا للوائح المعمول بها.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

زيزو الزمالك اتحاد الكرة شؤون اللاعبين شكوى زيزو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
رياضة محلية

أول ظهور لإمام عاشور في الأهلي بعد عودته من السعودية (صورة)
صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق
حوادث وقضايا

صورته بخدعة ذكية.. فتاة تتهم شابًا بالتحرش بها داخل "سوزوكي" والأمن يحقق
ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
أخبار مصر

ماذا حدث في التعديل الوزاري؟.. قراءة في "الفك والدمج"
تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
أخبار البنوك

تراجع في 9 بنوك.. سعر الدولار مقابل الجنيه بنهاية تعاملات الثلاثاء
خبرة قضائية ممتدة.. من هو المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد؟
حوادث وقضايا

خبرة قضائية ممتدة.. من هو المستشار محمود الشريف وزير العدل الجديد؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

رسميا.. التعديل الوزاري الجديد (قائمة بالأسماء)
دفاع الشاب المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس يكشف حقيقة إخلاء سبيله
شبورة كثيفة ورمال وأتربة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس وتحذر المواطنين
التعديل الوزاري الجديد.. الرئيس السيسي يستقبل مدبولي