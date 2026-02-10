"تم اتخاذ القرار".. مصدر يكشف آخر تطورات أزمة الزمالك وزيزو

بعد إقالة الكنزاري.. الترجي يقترب من التعاقد مع مدرب الزمالك السابق

كشف مصدر بلجنة شؤون اللاعبين السابقة أن ملف شكوى نادي الزمالك واللاعب أحمد سيد «زيزو» قد تم الانتهاء منه بشكل كامل.

وأضاف، أن التحقيقات أُغلقت وتم اتخاذ القرار النهائي بشأنها، ولم يتبق سوى اعتماد مجلس إدارة اتحاد الكرة لعدد من القرارات، من بينها شكوى زيزو.

وأوضح المصدر أن إحالة القضية إلى لجنة شؤون اللاعبين الجديدة يُعد أمرًا تنظيميًا يخص مجلس إدارة الاتحاد فقط، مشددًا على أن الملف نفسه تم حسمه بالفعل ولا توجد أي إجراءات ناقصة داخله.

وأشار إلى أنه في حال تضرر أي من الطرفين، سواء اللاعب أحمد سيد زيزو أو نادي الزمالك، من القرار المنتظر، فإن الطريق القانوني المتاح هو التقدم بتظلم رسمي إلى لجنة التظلمات وفقًا للوائح المعمول بها.