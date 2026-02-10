أبرزها مد ساعات العمل بالمخابز.. خطة جنوب سيناء لاستقبال شهر رمضان

جنوب سيناء- رضا السيد:

وضعت محافظة جنوب سيناء، خطة متكاملة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لدعم المواطنين خلال شهر رمضان المبارك، خاصة داخل المناطق الأكثر احتياجا، والتي تتضمن القرى والوديان والتجمعات البدوية.

وقال الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن تلبية احتياجات المواطن السيناوي على رأس أولويات القيادة السياسية، لذا جرى توفير كميات كبيرة من اللحوم والدواجن والسلع الغذائية المدعمة بالتنسيق مع الشركة العامة لتجارة الجملة، ويجري بيعها بأسعار مخفضة للمواطنين داخل منافذ دلتا ماركت التابعة لمديرية التموين بكافة المدن، إضافة إلى التنسيق مع كبار التجار لإقامة معارض "أهلا رمضان" كبرى بالمدن الأكثر كثافة، وشوادر بالمدن الأقل كثافة والقرى والوديان، لعرض كافة احتياجات الأسرة على مدار الشهر الكريم من دقيق، وأرز، ومكرونة، وزيوت، وسمن، وسكر، وعدس، وفول، إلى جانب الخضراوات والفاكهة، واللحوم، والدواجن، والأسماك، فضلًا عن البلح وياميش رمضان، وكافة السلع الاستهلاكية الأخرى، بأسعار مخفضة تزيد عن 30%.

وأكد المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى التأكيد على الجهات المعنية بتنظيم حملات تفتيشية على الأسواق والمحلات التجارية، و معارض وشوادر "أهلا رمضان" لمتابعة جودة السلع، وكميات السلع التي تشهد إقبالا من قبل المواطنين، إضافة إلى مدى التزام التجار بالأسعار ونسب التخفيضات المتفق عليها، إضافة إلى تشكيل غرفة عمليات مركزية بديوان عام المحافظة لمتابعة حركة الأسواق، ورصد الأسعار، وتلقي شكاوى المواطنين، وإعداد تقارير يومية لاتخاذ الإجراءات الفورية حيال أي مخالفات.

وأوضح أنه يوجد عناية خاصة بالمناطق الأكثر احتياجا مثل الوديان والتجمعات البدوية من خلال تسيير قوافل غذائية متنقلة توفرها المحافظة بسياراتها وجهودها الذاتية لضمان وصول السلع الغذائية إلى المواطنين بشكل منتظم، فضلًا عن التنسيق مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية لتسيير قوافل غذائية تجوب القرى والوديان وتطرح السلع بأسعار مخفضة.

وفيما يتعلق بتوفير الخبز، أكد أنه جرى مد ساعات العمل لعدد كبير من المخابز على مستوى المحافظة حتى الثامنة أو التاسعة صباحا، إلى جانب تعزيز حصة المحافظة من أسطوانات الغاز المنزلي، مع إعطاء أولوية للمناطق البعيدة والوديان.

ولفت إلى أن المحافظة لم تغفل البعد الاجتماعي، والذي تضمن إقامة موائد الرحمن بكل مدينة لتوفير وجبات غذائية تتراوح بين 200 حتى 500 وجبة يوميا، وذلك حسب عدد سكان كل مدينة، إضافة إلى توفير كميات كبيرة من كراتين المواد الغذائية المجانية، لتوزيعها على الأسر الأكثر احتياجًا بجميع مدن ووديان وتجمعات المحافظة البدوية، بالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي، والوحدات المحلية، ومؤسسات المجتمع المدني، لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من الأسر الأولى بالرعاية، وكبار السن، وذوي الاحتياجات الخاصة، والأرامل ومحدودي الدخل.

وتابع: ولم تغفل المحافظة احتياجات عيد الفطر للأيتام والأسر احتياجا، والتي تتضمن توفير ملابس العيد ومستلزماته، إلى جانب الكوتشيات والأحذية، مجانا و بأسعار مناسبة ومخفضة، بهدف تخفيف العبء عن المواطنين، وتحقيق الاستقرار المجتمعي، وإتاحة السلع والاحتياجات الأساسية وغير الغذائية بأسعار مناسبة لكافة الفئات من الآن وحتى العيد.