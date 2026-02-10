كتب- علاء عمران:

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية لمواجهة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، إلى جانب تشديد الرقابة على الأسواق وضبط المخالفات التموينية.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن، خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الإتجار في العملات الأجنبية المختلفة، بقيمة مالية تجاوزت 13 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.

وفي إطار جهود حماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق، واصل قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتهم المكبرة للتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز، والبيع بأزيد من السعر المقرر، وعدم الإعلان عن الأسعار.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا المتعلقة بنشاط المخابز السياحية الحرة والمدعمة، حيث تم ضبط ما يقرب من 12 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم خلال 24 ساعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.