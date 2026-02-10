إعلان

"أجمل قصة حب".. محمد إمام يروج لمسلسل "الكينج"

كتب : سهيلة أسامة

11:48 ص 10/02/2026

الفنان محمد إمام

روّج الفنان محمد إمام لمسلسل "الكينج"، وظهر برفقة الفنانة ميرنا جميل في صورة رومانسية ضمن أحداث المسلسل، المقرر عرضه في موسم دراما رمضان.

وشارك "إمام" متابعيه الصور عبر حسابه الرسمي على موقع "إنستجرام"، وعلّق قائلًا: "أجمل قصة حب عملتها في أي عمل ليا، مع الحلوة واللذيذة ميرنا جميل، اللي مبسوط بالشغل معاها ومتفاجئ بتمثيلها وخفة دمها.. استنوا حمزة الدباح وهدية سلطان في مسلسل الكينج".

وتدور أحداث مسلسل "الكينج" في إطار من الدراما الشعبية، حيث يواجه حمزة الدباح العديد من العقبات، ويتعرض لمواقف غريبة تضعه في صراع بين الخير والشر.

ويشارك في بطولة المسلسل: ميرنا جميل، حنان مطاوع، سامي مغاوري، وهو من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.

محمد إمام وميرنا جميل ضمن أحداث مسلسل الكينج

الفنان محمد إمام محمد إمام يروج لمسلسل الكينج رمضان 2026 دراما رمضان 2026 مسلسلات رمضان 2026 محمد إمام على إنستجرام

