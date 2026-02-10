فتاة واقعة التحرش بالمواصلات العامة: بنات تعرفوا عليه وكان يتتبعهن قبلي

أسيوط ـ محمود عجمي:

سلّم اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، اليوم الثلاثاء، مشروع مكتبة متنقلة لأحد شباب الخريجين، وذلك خلال لقائه بمقر ديوان عام المحافظة، في إطار جهود المحافظة لدعم الشباب وتشجيعهم على تنفيذ مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر فرص عمل حقيقية ومستمرة.

وجاء تنفيذ المشروع بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حضر مراسم التسليم كل من: إيهاب عبد الحميد مدير فرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط، وداليا تادرس مدير مكتب هيئة تنمية الصعيد بالمحافظة، وأبو العيون إبراهيم رئيس حي شرق أسيوط.

وقام المحافظ بتسليم المكتبة المتنقلة لأحد الشباب، موضحًا أن تنفيذ المشروع جاء ضمن بروتوكول التعاون بين محافظة أسيوط والهيئة العربية للتصنيع، الذي يستهدف توفير وسائل تشغيل مبتكرة للشباب، وفتح مجالات جديدة لإقامة مشروعات إنتاجية وخدمية توفر دخلاً مستدامًا.

وتفقد اللواء أبو النصر مكونات المكتبة المتنقلة، التي تشمل أرففًا للكتب والأدوات المكتبية وتجهيزات إدارية ووصلات كهربائية، بما يضمن تقديم خدمة متكاملة للمواطنين، ويعزز فرص نجاح المشروع واستمراره.

وأشاد المحافظ بالدور الوطني للهيئة العربية للتصنيع في دعم خطط التنمية بالمحافظات، معتبرًا أن التعاون معها يجسد نموذجًا ناجحًا للشراكة بين مؤسسات الدولة في تمكين الشباب اقتصاديًا، كما ثمّن جهود جهاز تنمية المشروعات في تمويل ودعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مؤكدًا أنها تُعد ركيزة أساسية لدفع التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل للشباب.

وأكد المحافظ استمرار المحافظة في تنفيذ خطتها لدعم الشباب وتشجيعهم على خوض تجربة العمل الحر وريادة الأعمال، من خلال التوسع في المشروعات المدعومة وتقديم الدعم الفني والإداري وتيسير الإجراءات اللازمة لضمان نجاحها.

وأشار إلى أن مشروع المكتبة المتنقلة يأتي ضمن مبادرة المحافظة لتشغيل الشباب وتوفير وسائل تشغيل متنوعة لهم، بما يسهم في فتح آفاق جديدة للعمل وتحسين مستوى المعيشة للأسر.

ودعا المحافظ الشباب والخريجين الراغبين في الاستفادة من مشروعات وبرامج الجهاز إلى التوجه لفرع جهاز تنمية المشروعات بأسيوط للاستعلام، أو التواصل عبر الأرقام التالية: "01007225154 – 01001106362".