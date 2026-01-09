طعنها بسكين.. مصرع سيدة على يد شقيقها في منطقة السباعية بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

لقيت سيدة مصرعها، اليوم الجمعة، إثر تعرضها للطعن بسكين على يد شقيقها في منطقة السباعية غرب محافظة أسوان، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة إدفو تحت تصرف النيابة.

تلقى اللواء عبد الله عصر، مدير أمن أسوان، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد ببلاغ من الأهالي حول قيام رجل بطعن شقيقته بسلاح أبيض، ما أدى إلى وفاتها في الحال.

وانتقلت قوات الأمن إلى موقع البلاغ، وتوصلت التحريات إلى نشوب مشاجرة بين السيدة وشقيقها بسبب خلافات أسرية، فأقدم على طعنها وتركها غارقة في دمائها قبل أن يلوذ بالفرار.

جرى تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.