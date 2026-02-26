إعلان

عزاء والد الفنانة مي عمر فى مسقط رأسه بالبحيرة -صور وفيديو

كتب : أحمد نصرة

05:10 م 26/02/2026
أقامت عائلة والد الفنانة مي عمر، اليوم الخميس عزاء فقيدها، بمسقط رأس الأسرة في قرية بويط، التابعة لمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، وسط حضور كثيف من الأهالي وأبناء القرية.

والفقيد عمر أبو هاني من مواليد قرية بويط، ولا يزال أشقاؤه مقيمين بها، حيث تحرص العائلة على الحفاظ على الروابط الاجتماعية الممتدة داخل القرية.

أقيم العزاء داخل قاعة المناسبات بمسجد القرية، وشهد توافد أعداد كبيرة من الأهالي الذين تجمعهم علاقات صداقة ونسب بأسرة الراحل، في أجواء اتسمت بالحزن والدعاء للفقيد بالرحمة والمغفرة.

موعد العزاء الرئيسي ومكانه

من المقرر إقامة العزاء الرئيسي لوالد الفنانة مي عمر يوم الجمعة، بمسجد الشرطة في منطقة الشيخ زايد، بحضور عدد من الشخصيات العامة وأصدقاء الأسرة.

مي عمر والد مي عمر مسجد الشرطة الشيخ زايد البحيرة

