إعلان

كدواني يتفقد معرض أهلاً رمضان بديرمواس ويوجه باستمرار ضخ السلع

كتب : جمال محمد

05:31 م 26/02/2026

كدواني يتفقد معرض أهلاً رمضان بديرمواس ويوجه باستم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض أهلاً رمضان بمركز ديرمواس، والمقام خلف مجلس المدينة امتداد شارع الجيش، في إطار متابعة جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

واطلع المحافظ على مكونات المعرض المقام على مساحة 230 مترًا مربعًا، ويضم 10 عارضين، ويشمل مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب اللحوم بمختلف أنواعها، مع تخفيضات تتجاوز 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد محافظ المنيا أن معارض «أهلاً رمضان» تأتي ضمن خطة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، واستمرار ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

كما تفقد المحافظ منفذًا دائمًا لبيع السلع الأساسية على طريق مصر– أسوان الزراعي خلف المعهد الديني، يقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار المشاركة المجتمعية وبمساهمة من النائبة السابقة أميرة حداد، ويوجد بمركز ديرمواس منفذ رئيسي، إلى جانب 10 شوادر ومنافذ بيع منتشرة على مستوى المركز.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي الزهري، ومحمد محمود رئيس مركز ديرمواس، وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة لضمان جودة السلع واستقرار الأسعار، بما يضمن ضبط الأسواق و يحقق مصلحة المواطنين.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أهلاً رمضان بالمنيا معارض أهلاً رمضان محافظ المنيا عماد كدواني

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
أخبار وتقارير

تفاصيل مقتل طالب أزهري أثناء توجهه لصلاة التراويح بالخانكة
"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
دراما و تليفزيون

"الحبيب والصديق".. تامر عبدالمنعم ينعى الفنان ياسر صادق
رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
أخبار المحافظات

رفضت الارتباط به فطعنها.. تطورات جديدة في قضية مقتل فتاة الخصوص
إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية
حوادث وقضايا

إحالة المتهم بالتحرش بفتاة داخل أتوبيس نقل عام للمحاكمة الجنائية

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
أخبار البنوك

صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

وزير الكهرباء: لا تحريك للأسعار خلال الفترة الحالية.. ولا انقطاع للتيار صيف 2026 عاجل|
صندوق النقد: تمديد اتفاق التمويل مع مصر إلى منتصف ديسمبر المقبل
وفاة عصام أحمد سالم محافظ الإسكندرية الأسبق.. تعرف على موعد ومكان الجنازة