تفقد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، اليوم الخميس، معرض أهلاً رمضان بمركز ديرمواس، والمقام خلف مجلس المدينة امتداد شارع الجيش، في إطار متابعة جهود الدولة لتوفير السلع الغذائية الأساسية للمواطنين بأسعار مخفضة خلال شهر رمضان المبارك.

واطلع المحافظ على مكونات المعرض المقام على مساحة 230 مترًا مربعًا، ويضم 10 عارضين، ويشمل مختلف السلع والمواد الغذائية الأساسية، إلى جانب اللحوم بمختلف أنواعها، مع تخفيضات تتجاوز 30% مقارنة بالأسعار السائدة في الأسواق.

وأكد محافظ المنيا أن معارض «أهلاً رمضان» تأتي ضمن خطة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين، وضمان توافر السلع بجودة عالية وأسعار مناسبة، مشددًا على ضرورة الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار، واستمرار ضخ الكميات المطلوبة لتلبية احتياجات المواطنين طوال الشهر الكريم.

كما تفقد المحافظ منفذًا دائمًا لبيع السلع الأساسية على طريق مصر– أسوان الزراعي خلف المعهد الديني، يقدم المواد الغذائية بأسعار مخفضة، في إطار المشاركة المجتمعية وبمساهمة من النائبة السابقة أميرة حداد، ويوجد بمركز ديرمواس منفذ رئيسي، إلى جانب 10 شوادر ومنافذ بيع منتشرة على مستوى المركز.

رافق المحافظ خلال الجولة المهندس حلمي الزهري، ومحمد محمود رئيس مركز ديرمواس، وشدد المحافظ على تكثيف الرقابة لضمان جودة السلع واستقرار الأسعار، بما يضمن ضبط الأسواق و يحقق مصلحة المواطنين.