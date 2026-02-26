إعلان

اصطدمت بأشجار.. سقوط سيارة بركابها في أرض زراعية بالمنوفية -صور

كتب : أحمد الباهي

05:18 م 26/02/2026
    لحظة اصطدام السيارة بالأشجار
    الأهالي ينقذون الركاب
    سقوط السيارة في الأرض الزراعية
    استدعاء جرارات لانتشال السيارة

اختلت عجلة القيادة فى يد سائق سيارة "تويوتا" عصر اليوم الخميس، أمام قرية دهب على طريق "شبين- قويسنا" بمحافظة المنوفية، فاصطدمت السيارة بالأشجار على جانب الطريق قبل أن تسقط في أرض زراعية منخفضة بمحاذاة الطريق، وسط ذهول المارة.

تفاجأ الأهالي والمارة بصوت ارتطام قوي، بعدما انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بعدد من الأشجار، ثم واصلت اندفاعها لتسقط في الأرض الزراعية المنخفضة المجاورة للطريق.

هرع عدد من الأهالي إلى موقع الحادث فور وقوعه، وساعدوا ركاب السيارة على الخروج بأمان، كما استدعوا جرارات زراعية لانتشال المركبة وإعادتها إلى الطريق.

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة دون تسجيل أي إصابات بين الركاب، فيما عادت الحركة المرورية لطبيعتها عقب رفع آثار الحادث من جانبي الطريق.

حادث شبين الكوم سقوط سيارة قويسنا

