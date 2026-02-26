اكتشاف أول سمكة مفترسة بأسنان زاحفية من العصر الطباشيري في مصر

اختلت عجلة القيادة فى يد سائق سيارة "تويوتا" عصر اليوم الخميس، أمام قرية دهب على طريق "شبين- قويسنا" بمحافظة المنوفية، فاصطدمت السيارة بالأشجار على جانب الطريق قبل أن تسقط في أرض زراعية منخفضة بمحاذاة الطريق، وسط ذهول المارة.

تفاجأ الأهالي والمارة بصوت ارتطام قوي، بعدما انحرفت السيارة عن مسارها واصطدمت بعدد من الأشجار، ثم واصلت اندفاعها لتسقط في الأرض الزراعية المنخفضة المجاورة للطريق.

هرع عدد من الأهالي إلى موقع الحادث فور وقوعه، وساعدوا ركاب السيارة على الخروج بأمان، كما استدعوا جرارات زراعية لانتشال المركبة وإعادتها إلى الطريق.

أسفر الحادث عن تلفيات بالسيارة دون تسجيل أي إصابات بين الركاب، فيما عادت الحركة المرورية لطبيعتها عقب رفع آثار الحادث من جانبي الطريق.