أعلن المهندس وائل حرز، رئيس لجنة الانتخابات بنقابة المهندسين الفرعية بمحافظة بورسعيد، اكتمال الاستعدادات النهائية لانطلاق العرس الانتخابي المرتقب غدًا الجمعة 27 فبراير، مؤكدًا أن ساعات قليلة تفصل عن بدء ماراثون انتخابي يُجرى في أجواء من الشفافية والنزاهة الكاملة.

وأوضح «حرز» أن اللجنة اتخذت هذا العام إجراءات تنظيمية غير مسبوقة، في مقدمتها تخصيص شاشة عرض عملاقة أمام مقر النقابة بشارع محمد علي، لعرض بث مباشر للجان الانتخابية الأربع، مع توجيه الكاميرات نحو صناديق الاقتراع بشكل واضح أمام الحضور، بما يضمن إتاحة المشهد كاملًا دون أي حجب، تأكيدًا لمبدأ الشفافية ونزاهة العملية الانتخابية، وإتاحة متابعة سير التصويت لحظة بلحظة.

تسهيلات لوجستية للمهندسين

وأشار رئيس اللجنة إلى توفير خدمات وتسهيلات لوجستية للمهندسين بمختلف أحياء المحافظة، خاصة المناطق البعيدة، مراعاة لظروف الصيام وتيسيرًا على الأعضاء، بما يضمن مشاركة واسعة في العملية الانتخابية.

أتوبيسات لنقل مهندسي بورفؤاد

وفي هذا السياق، تم تخصيص أتوبيسات لنقل المهندسين المقيمين بمدينة بورفؤاد من أمام مسجد الشعراوي، وذلك على فترتين: الأولى من الساعة 10:00 حتى 10:30 صباحًا، والثانية من الساعة 1:00 حتى 1:30 ظهرًا عقب صلاة الجمعة، لنقلهم إلى مقر النقابة بشارع محمد علي، مع إعادتهم فور الانتهاء من الإدلاء بأصواتهم.

خدمة خاصة لمهندسي حي الزهور

كما تم توفير أتوبيس لخدمة المهندسين المقيمين بحي الزهور، من أمام مدرسة بورسعيد الإعدادية بنات (مدرسة مصطفى خضر سليم) بجوار موقف الميكروباص، في نفس المواعيد المحددة، لنقلهم إلى مقر النقابة أمام نادي المعارف، تيسيرًا على المشاركين.

وأكد المهندس وائل حرز أن اللجنة تعمل على مدار الساعة لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة مشرفة تليق بمهندسي بورسعيد، داعيًا أعضاء الجمعية العمومية إلى المشاركة الفاعلة وممارسة حقهم النقابي في اختيار من يمثلهم خلال المرحلة المقبلة.