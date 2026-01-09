إعلان

أسوان تحصّن 725 ألف حيوان وطائر وتضبط لحوم فاسدة خلال 2025 (صور)

كتب : إيهاب عمران

04:43 م 09/01/2026
    بيطري أسوان يتأكد من صلاحية اللحوم
    تطعيم الحيونات ضد الحمى القلاعية
    الكشف عل الحيوانات
    الكشف على الثروة الحيوانية
    حملات بيطرية لتحصين الماشية
    حملات تحصين الطيور والماشية
    حملات تحصين الماشية فى أسوان
    حملات لمديرية الطب البيطرى فى أسوان
    حملات لمديرية الطب البيطري بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، نتائج الجهود والإنجازات التي تحققت بمختلف قطاعات العمل داخل مديرية الطب البيطري خلال عام 2025، مشيدًا بالجهود المتميزة التي قامت بها الفرق المختلفة ضمن الخطة الوطنية لحماية الثروة الحيوانية، وتحقيق الأمن الغذائي، والحفاظ على صحة المواطنين بمختلف المراكز والمدن.

وأشار المحافظ إلى أهمية مواصلة العمل بنفس مستوى الأداء، وتسخير كافة الإمكانيات لتوسيع نطاق الخدمات البيطرية والوقائية والعلاجية، خاصة في القرى والمناطق النائية، تحقيقًا لأهداف التنمية الريفية واستراتيجية "الصحة الواحدة" التي تتبناها الدولة لحماية المواطن والبيئة معًا.

وقال الدكتور جمعة مكي، مدير عام الطب البيطري، إنه تنفيذًا لتعليمات الوزير علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، نجحت المديرية على مدار العام في مجال أعمال الوقاية البيطرية بتحصين 435 ألفًا و122 رأسًا من الحيوانات المختلفة ضد الحمى العلاقية وجدرى الأغنام، كما تم تحصين 287 ألفًا و500 طائر.

وفي مجال الترصد الوبائي، تم زيارة 2907 مواقع، مع مناظرة 35 ألفًا و551 حيوانًا وطائرًا.

أما أعمال المجازر والتفتيش على اللحوم، فقد شملت ذبح 37 ألفًا و200 رأس من الأبقار والجاموس والأغنام والجمال داخل 13 مجزرًا، والمرور على محلات الجزارة والهايبر والسوبر ماركت، حيث تم ضبط 12.267 طنًا من اللحوم، منها 10.300 طن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و1.967 طن مخالفة للاشتراطات الصحية.

وأشار الدكتور جمعة مكي إلى أن أعمال الرعاية والعلاج البيطري شملت الكشف والفحوصات على 36 ألفًا و444 حالة بالوحدات البيطرية، فضلًا عن تنفيذ قوافل مجانية داخل 91 قرية، مستهدفة الكشف الطبي على 18 ألفًا و811 حالة، إلى جانب تنفيذ الرعاية التناسلية لـ 3946 حالة.

وفي مجال التلقيح الصناعي، تم تلقيح 7545 حالة ما بين أبقار وجاموس. كما تم تنفيذ 1300 ندوة ولقاء وأفلام توضيحية في أعمال الإرشاد البيطري.

أما في مجال الصحة العامة والأمراض المشتركة، فقد تم فحص 6100 حيوان من خلال الاختبارات المعملية، وتنفيذ التحصينات لـ 2333 حيوانًا، بينما تم التأمين على 29 ألفًا و268 حيوانًا ما بين عجول تسمين وتربية وإناث من الأبقار والجاموس. كما تم ترقيم 9795 حيوانًا، وإصدار 11 ألفًا و635 بطاقة تسجيل

إسماعيل كمال محافظ أسوان لحوم فاسدة الثروة الحيوانية

