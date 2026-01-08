مزق جسدها بالسكين.. 500 جنيه تشعل جريمة أسرية بالشرقية

محافظ المنيا يتفقد عددًا من الميادين بوسط المدينة -صور

الشرقية - ياسمين عزت:

شرّع شاب عشريني في قتل شقيقته الصغرى بتمزيق جسدها بسلاح أبيض داخل منزل الأسرة بمركز فاقوس، إثر خلاف مالي نشب بينهما، لينتهي الأمر بنقل الضحية في حالة حرجة إلى المستشفى وفرار المتهم.

تفكك أسري وعنف

تعيش "همس"، البالغة من العمر 18 عامًا، مأساة أسرية بقرية النوافعة، حيث تقيم مع والدتها وشقيقيها بعد انفصال الوالدين منذ سنوات. وبدلًا من أن يكون شقيقها الأكبر "أسامة" (21 عامًا) سندًا لها في غياب الأب، تحول إلى مصدر دائم للتهديد.

أكدت الضحية تعرضها لاعتداءات متكررة منه دون أسباب واضحة، وسط عجز الأسرة عن ردعه، في ظل مناخ عائلي اتسم بالتجبر والعنف من جانب الوالد وأبنائه من زوجة أخرى.

خلاف مالي بسيط

تفاقم الوضع الأسبوع الماضي عندما حاول الشقيق إجبار "همس" على منحه مبلغ 500 جنيه، كانت شقيقتها المقيمة في أسوان قد أرسلتها كمساعدة مالية.

رفضت الضحية سحب المبلغ من "محفظة الكاش" بهاتفها وتسليمه له، فانهال عليها ضربًا دون رحمة، ولم تسلم الأم من بطشه حين حاولت التدخل لإنقاذ ابنتها، حيث ضربها هي الأخرى وهدد بقتلهما معًا.

خداع رجال الشرطة

استدعت الأم شرطة النجدة في اليوم التالي بعد محاولة المتهم التعدي مجددًا. وحين حضرت القوة الأمنية، لجأ الشاب إلى الحيلة وتوسل إليهم متعهدًا بعدم تكرار فعلته، مما دفع القوة للمغادرة.

وما إن انصرف رجال الشرطة، حتى عاد الشقيق للانتقام، فأغلق باب الغرفة على شقيقته واستل سلاحًا أبيض "سكين"، موجهًا لها طعنات أحدثت إصابات متفرقة في الوجه والجسد.

هروب وتحقيق رسمي

أنقذت العناية الإلهية الفتاة بعد صراخها واستغاثة الأم بالجيران الذين تدخلوا قبل فوات الأوان.

وكشفت التحريات أن المتهم كان قد جهز حقيبته مسبقًا، حيث لاذ بالفرار فور ارتكاب الجريمة متجهًا إلى مركز الحسينية للإقامة لدى والده.

نُقلت "همس" لمستشفى فاقوس المركزي، ونظرًا لضعف الإمكانات حُولت لمستشفى الزقازيق الجامعي، بينما حررت الأسرة وإدارة المستشفى المحاضر اللازمة وجارٍ استكمال الإجراءات القانونية.