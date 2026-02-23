في مشهد رمضاني مفعم بالبهجة، احتشد المئات من أهالي محافظة سوهاج على كورنيش النيل الغربي بمدينة سوهاج أمام مديرية التربية والتعليم، انتظارًا للحظة إطلاق مدفع الإفطار التي أصبحت طقسًا يوميًا يجمع العائلات والأصدقاء قبل أذان المغرب بدقائق.

فرحة الأطفال والشباب

تحول محيط المدفع إلى ساحة احتفالية، حيث وقف الأطفال بجوار ذويهم، وحرص الشباب على التقاط الصور التذكارية، وعلت الابتسامات وجوه الجميع في أجواء يملؤها الفرح والترقب. ومع اقتراب موعد الإفطار، ساد الصمت للحظات قبل أن يدوي صوت المدفع معلنًا انتهاء الصيام، لتتعالى التكبيرات والتهاني بين الحضور.

مظاهر الكرم وروح الشهر الكريم

شهد المكان لفتات إنسانية عديدة، إذ بادر عدد من المواطنين بتوزيع التمر والعصائر على المتواجدين، في مشهد يعكس قيم المشاركة والمحبة بين أبناء المحافظة، ويبرز روح الشهر الكريم.

تفاعل عبر وسائل التواصل

وعرضت الصفحة الرسمية لـ"مصراوي" على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، اليوم الاثنين، بثًا مباشرًا بعنوان: قبل الأذان بدقائق.. زحام وفرحة حول مدفع رمضان على كورنيش بسوهاج.