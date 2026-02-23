أعلنت السيدة حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، عن خطوات متقدمة لإنشاء مستشفى الوادي الجديد الجامعي، خلال اجتماع موسع مع الدكتور عبد العزيز طنطاوي، رئيس الجامعة، بهدف تعزيز الخدمة الصحية بالمحافظة وتوسيع مظلة العلاج الجامعي، بالتوازي مع الاستعدادات لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

اجتماع موسع مع القيادات الطبية

شهد اللقاء حضور الدكتور شريف صبحي، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة ندا عبد المحسن، عميد كلية الطب، والدكتور أحمد صالح، نقيب الأطباء، والدكتور محمد محروس، مدير منطقة التأمين الصحي، إلى جانب عدد من القيادات الطبية، لمناقشة المحاور الفنية والإدارية والاحتياجات التشغيلية لضمان خروج المشروع بصورة قابلة للتنفيذ على الأرض.

خطة استغلال المباني القائمة لتقليل التكاليف

أكدت المحافظ أن المشروع سيستفيد من المباني القائمة بالمحافظة لتعظيم الاستفادة من الأصول، وتقليل الفجوات الزمنية والتكاليف، مع ضمان توفير مستشفى قادر على تقديم خدمات تعليمية، تدريبية وعلاجية متكاملة تحت مظلة الجامعة وبالتكامل مع المنظومة الصحية.

استيفاء معايير الجودة والاعتماد

وشددت المحافظ على أن يكون المستشفى الجامعي مواكبًا لمتطلبات التشغيل الحديثة، وملتزمًا بـ معايير الجودة والاعتماد الدولية GAHAR لضمان سلامة المرضى ورفع مستوى الخدمة المقدمة، خاصة مع إدراج الوادي الجديد ضمن المرحلة الرابعة من منظومة التأمين الصحي الشامل.

دعم التخصصات الطبية والتعليمية المتقدمة

أشادت المحافظ بالجهود المشتركة بين الجامعة ووزارة التعليم العالي لتوفير المخصصات المالية للمشروع ضمن خطة العام المالي القادم، مشيرة إلى أن المستشفى الجامعي سيكون إضافة نوعية للخدمة الطبية في المحافظة، لا سيما في التخصصات التي تتطلب بنية علاجية وتعليمية متقدمة.

تعزيز التأمين الصحي الشامل

وأكدت المحافظ أن تطبيق المنظومة سيحقق نقلة نوعية في جودة الخدمات الطبية، ويسهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، عبر منظومة تمويل وخدمات أكثر انضباطًا واتساعًا، مع ربط المنشآت بمعايير الجودة لضمان خدمة آمنة وفعالة لكل المستفيدين.