إعلان

بعد نفوق 5 كلاب صعقًا بالكهرباء.. صيانة عاجلة لأعمدة الإنارة بالسويس (صور)

كتب : حسام الدين أحمد

10:42 م 23/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    الامطار في السويس غمرت الشوارع بالمياه
  • عرض 5 صورة
    مياه الامطار بشارع المدينة المنورة
  • عرض 5 صورة
    المياه اغرقت الشوارع الئيسية
  • عرض 5 صورة
    الشوارع الداخلية بالمدن الجديدة تحولت إلى برك مياه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تسبب ماس كهربائي في نفوق 5 كلاب ضالة في مناطق متفرقة بالسويس، بعد غمر مياه الأمطار الشوارع، ما دفع المسؤولين إلى فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة حرصًا على سلامة المواطنين.


مراجعة التوصيلات الكهربائية وعزل الكابلات

وجه العميد أحمد علاء، رئيس حي السويس، فرق الكهرباء والصيانة بمراجعة كابلات الكهرباء المغذية لأعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها بشكل سليم لمنع حدوث أي تماس كهربائي مع مياه الأمطار، خاصة بعد الواقعة المؤسفة التي أدت إلى نفوق الكلاب بالقرب من عمود إنارة في منطقة الغريب، أمام نقابة المهندسين.

أعمال الصيانة وكسح مياه الأمطار

بدأت الفرق المختصة أعمال الصيانة وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة المتضررة، تمهيدًا لمراجعة التوصيلات الكهربائية وفحص الكابلات، والتأكد من فصل أي جزء معرض للمياه. بالتوازي، تم تنفيذ عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع التي غمرتها الأمطار خلال الساعات الماضية لتسهيل حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.

إجراءات احترازية للحفاظ على الأرواح

أكد حي السويس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات احترازية لضمان السلامة العامة ومنع تكرار أي حوادث صعق كهربائي نتيجة تراكم مياه الأمطار على أعمدة الإنارة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أعمدة الإنارة نفوق كلاب ماس كهربائي محافظة السويس كلاب ضالة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس السيسي الأخوية للسعودية
أخبار مصر

متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس السيسي الأخوية للسعودية
ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
أخبار البنوك

ضعف الدولار.. هل فقدت عملة الاحتياطي الأمريكي جزءًا من مكانتها؟
بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
دراما و تليفزيون

بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس
علاقات

يعاني من مرض نادر.. حكاية شاب عاش عمره هاربا من الشمس

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني