تسبب ماس كهربائي في نفوق 5 كلاب ضالة في مناطق متفرقة بالسويس، بعد غمر مياه الأمطار الشوارع، ما دفع المسؤولين إلى فصل التيار الكهربائي عن أعمدة الإنارة حرصًا على سلامة المواطنين.



مراجعة التوصيلات الكهربائية وعزل الكابلات

وجه العميد أحمد علاء، رئيس حي السويس، فرق الكهرباء والصيانة بمراجعة كابلات الكهرباء المغذية لأعمدة الإنارة، والتأكد من عزلها بشكل سليم لمنع حدوث أي تماس كهربائي مع مياه الأمطار، خاصة بعد الواقعة المؤسفة التي أدت إلى نفوق الكلاب بالقرب من عمود إنارة في منطقة الغريب، أمام نقابة المهندسين.

أعمال الصيانة وكسح مياه الأمطار

بدأت الفرق المختصة أعمال الصيانة وفصل التيار الكهربائي عن الأعمدة المتضررة، تمهيدًا لمراجعة التوصيلات الكهربائية وفحص الكابلات، والتأكد من فصل أي جزء معرض للمياه. بالتوازي، تم تنفيذ عمليات كسح مياه الأمطار من الشوارع التي غمرتها الأمطار خلال الساعات الماضية لتسهيل حركة المرور والحفاظ على سلامة المواطنين.

إجراءات احترازية للحفاظ على الأرواح

أكد حي السويس أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سلسلة خطوات احترازية لضمان السلامة العامة ومنع تكرار أي حوادث صعق كهربائي نتيجة تراكم مياه الأمطار على أعمدة الإنارة.