رحل الشاب محمود رمضان في واقعة مأساوية هزّت أهالي مدينة العاشر من رمضان، بعدما تدخل لفضّ مشاجرة بين شاب ووالدته داخل السوق، في ثاني أيام شهر رمضان، ليدفع حياته ثمنًا لمحاولته حماية سيدة مسنّة من بطش نجلها.

تفاصيل الحادثة

بحسب رواية زوجته نور، كان محمود يعمل بائع ليمون في سوق العاشر من رمضان منذ نحو 13 عامًا، ويتوجه كل يوم جمعة لبيع بضاعته لتوفير رزق أسرته.

في صباح يوم الحادث، الموافق الجمعة الثانية من رمضان، شاهد محمود شابًا يتشاجر مع والدته داخل السوق، فتدخل بدافع الشهامة محاولًا تهدئة الموقف والدفاع عن السيدة العجوز، وعاتب الشاب على أسلوبه، إلا أن الأخير لم يتقبل تدخله، ووقعت بينهما مشادة أنهتها تدخلات المواطنين.

لحظة المأساة

رغم انتهاء المشاجرة، تربص المتهم بمحمود بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة، وهاجمه من الخلف عدة طعنات أودت بحياته أمام أعين المارة.

أثر الفاجعة على الأسرة

أوضحت الزوجة أن محمود كان المعيل الوحيد للأسرة، وأن أكبر أبنائهم يبلغ من العمر 12 عامًا، لتصبح الأسرة أيتامًا بين ليلة وضحاها. وأكدت أن زوجها كان مسالمًا ولم يكن طرفًا في أي خلاف، وذنبُه الوحيد كان دفاعه عن سيدة مسنة.

وطالبت الأسرة بالقصاص العادل من الجاني، مؤكدة ضرورة محاسبة المتهم وفق القانون.

الإجراءات القانونية

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمقتل الشاب داخل السوق، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.