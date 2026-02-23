إعلان

شهامة تتحول لمأساة.. مصرع شاب حاول فض مشاجرة بين أم وابنها بالشرقية

كتب : ياسمين عزت

11:18 م 23/02/2026

المجني عليه

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رحل الشاب محمود رمضان في واقعة مأساوية هزّت أهالي مدينة العاشر من رمضان، بعدما تدخل لفضّ مشاجرة بين شاب ووالدته داخل السوق، في ثاني أيام شهر رمضان، ليدفع حياته ثمنًا لمحاولته حماية سيدة مسنّة من بطش نجلها.

تفاصيل الحادثة

بحسب رواية زوجته نور، كان محمود يعمل بائع ليمون في سوق العاشر من رمضان منذ نحو 13 عامًا، ويتوجه كل يوم جمعة لبيع بضاعته لتوفير رزق أسرته.

في صباح يوم الحادث، الموافق الجمعة الثانية من رمضان، شاهد محمود شابًا يتشاجر مع والدته داخل السوق، فتدخل بدافع الشهامة محاولًا تهدئة الموقف والدفاع عن السيدة العجوز، وعاتب الشاب على أسلوبه، إلا أن الأخير لم يتقبل تدخله، ووقعت بينهما مشادة أنهتها تدخلات المواطنين.

لحظة المأساة

رغم انتهاء المشاجرة، تربص المتهم بمحمود بعد خروجه من المسجد عقب صلاة الجمعة، وهاجمه من الخلف عدة طعنات أودت بحياته أمام أعين المارة.

أثر الفاجعة على الأسرة

أوضحت الزوجة أن محمود كان المعيل الوحيد للأسرة، وأن أكبر أبنائهم يبلغ من العمر 12 عامًا، لتصبح الأسرة أيتامًا بين ليلة وضحاها. وأكدت أن زوجها كان مسالمًا ولم يكن طرفًا في أي خلاف، وذنبُه الوحيد كان دفاعه عن سيدة مسنة.

وطالبت الأسرة بالقصاص العادل من الجاني، مؤكدة ضرورة محاسبة المتهم وفق القانون.

الإجراءات القانونية

تلقت مديرية أمن الشرقية إخطارًا من قسم شرطة أول العاشر من رمضان بمقتل الشاب داخل السوق، وتم تحرير المحضر اللازم، وضبط الجاني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

مصرع شاب مشاجرة محافظة الشرقية واقعة مأساوية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
أخبار مصر

من الطباشير إلى التحقيق.. القصة الكاملة لأزمة مرشد سياحي اعتدى على هرم
ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
علاقات

ضحك وتساؤلات.. فيديو أطفال يهربون من الكاميرا بالقاهرة يثير الجدل
بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
دراما و تليفزيون

بعد ظهوره في رأس الأفعى.. أين تم القبض على الإخواني محمود عزت وماذا كان
متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس السيسي الأخوية للسعودية
أخبار مصر

متحدث الرئاسة ينشر فيديو لزيارة الرئيس السيسي الأخوية للسعودية
أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية
أخبار المحافظات

أمطار "الشمس الصغيرة" تتسبب في انقلاب سيارة بالإسكندرية

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - الرئيس السيسي وبن سلمان يؤكدان رفض أية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني