مجهولة المصدر.. إعدام 3 أطنان أغذية فاسدة بالوادي الجديد (صور)

كتب : محمد الباريسي

10:21 م 23/02/2026
    جانب من لحوم وخضروات منتهية الصلاحية بالوادي الجديد
    سلامة الغذاء بالوادي الجديد تعدم 3 طن و 300 كجم أغذية فاسددة
    لجنة مشتركة بين التموين وسلامة الغذاء ومباحث التموين تعدم أغذية فاسدة بالوادي الجديد
    اعدام أغذية فاسدة ومجهولة المصدر بالمدفن الصحي بالخارجة
    معدات الوحدة المحلية لمركز الخارجة تنقل أغذية فاسدة للمدفن الصحي بطريق الداخلة

أعدمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية التموين وإشراف جهاز البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، كمية ضخمة من الأغذية تزن 3 أطنان و300 كجم، شملت لحوم وخضروات مجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تفاصيل الواقعة

وأوضح الدكتور محمود علاء علي، مدير فرع الهيئة، أن الواقعة بدأت ببلاغ من كمين النقب بطريق الخارجة – أسيوط عن سيارة مكشوفة محملة بـ 3 أطنان و300 كجم من اللحوم غير المجمدة والخضروات، والتي لم تُراعَ فيها اشتراطات التخزين الآمن للأغذية المجمدة.

إجراءات الهيئة والنيابة

وعقب تلقي البلاغ، توجه مفتشو الهيئة إلى موقع السيارة وأعدوا محضرًا بالواقعة، فيما قررت النيابة إعدام المنتجات المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وفق اللوائح القانونية، بالتنسيق مع مفتشي الهيئة ومعدات الوحدة المحلية وفرق التموين ومباحث التموين.

تنفيذ الإعدام

تم نقل المضبوطات إلى المدفن الصحي بالكيلو 10 بعد كمين السلام بطريق الخارجة – الداخلة، حيث جرى إعدامها طبقًا للقوانين المنظمة للتخلص من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

الوادي الجديد أغذية فاسدة إعدام الهيئة القومية لسلامة الغذاء

