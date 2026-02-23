أعدمت الهيئة القومية لسلامة الغذاء فرع الوادي الجديد، اليوم الإثنين، بالتعاون مع مديرية التموين وإشراف جهاز البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، كمية ضخمة من الأغذية تزن 3 أطنان و300 كجم، شملت لحوم وخضروات مجمدة منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر.

تفاصيل الواقعة

وأوضح الدكتور محمود علاء علي، مدير فرع الهيئة، أن الواقعة بدأت ببلاغ من كمين النقب بطريق الخارجة – أسيوط عن سيارة مكشوفة محملة بـ 3 أطنان و300 كجم من اللحوم غير المجمدة والخضروات، والتي لم تُراعَ فيها اشتراطات التخزين الآمن للأغذية المجمدة.

إجراءات الهيئة والنيابة

وعقب تلقي البلاغ، توجه مفتشو الهيئة إلى موقع السيارة وأعدوا محضرًا بالواقعة، فيما قررت النيابة إعدام المنتجات المجهولة المصدر والمنتهية الصلاحية وفق اللوائح القانونية، بالتنسيق مع مفتشي الهيئة ومعدات الوحدة المحلية وفرق التموين ومباحث التموين.

تنفيذ الإعدام

تم نقل المضبوطات إلى المدفن الصحي بالكيلو 10 بعد كمين السلام بطريق الخارجة – الداخلة، حيث جرى إعدامها طبقًا للقوانين المنظمة للتخلص من المنتجات الغذائية الفاسدة، وذلك تحت إشراف لجنة برئاسة مدير الهيئة القومية لسلامة الغذاء.