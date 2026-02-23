

أطلق فرع ثقافة جنوب سيناء، مساء اليوم الإثنين، أولى فعاليات احتفالات ليالي رمضان تحت عنوان "أهلا رمضان"، بالنادي الاجتماعي بمدينة نويبع، ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة خالد اللبان، وبرعاية وزارة الثقافة، تحت إشراف منيرة فتحي، مدير عام فرع الثقافة بالمحافظة.

تلاوة القرآن والأناشيد الدينية

بدأ الحفل بتلاوة بعض آيات القرآن الكريم بصوت القارئة مريم وليد الفرت، تلتها أنشودة "أسماء الله الحسنى، المسك فاح" قدمتها فاطمة الخولي. كما ألقى الشيخ حلمي السباعي، مدير إدارة الأوقاف بنويبع، كلمة تهنئة بالحضور وحلول شهر رمضان، مستعرضًا فضل الصيام وأثره على حياة المسلم.

فقرة الإنشاد والابتهالات

تواصل الحفل بعروض إنشاد وابتهالات دينية قدمها كورال الأطفال بقيادة إسراء سالم، مديرة بيت الثقافة، تضمنت أناشيد مثل: "عطفا عطفا علينا"، "رايحة لحبيبي"، "هل هلالك يا رمضان"، و"ميدلي رمضان".

عروض غنائية وشعرية

اختتمت الفقرات الغنائية بأغنية "يا حبيبتي يا مصر" قدمتها رميساء زغلول وهايدي البنا، بينما قدم كورال مدرسة الشهيد عمرو مصطفى فقرات متنوعة مثل: "بلدك أنا أملك وادي رقبتي"، "مصر يا أم الدنيا"، و"أمي".

كما تخلل الحفل فقرة إلقاء شعري، قدمت خلالها الطالبة ردينا عاطف قصيدة بعنوان "يارب احفظ مصر"، وقراءة مكة محمد عزب قصيدة "أمي".

مسرحية كوميدية للأطفال

اختتمت الفاعلية بعرض مسرحي كوميدي بعنوان "عتريس وفؤادة" قدمته الطفلة مي محمد عزب، وسط تفاعل الحضور وفرحة الأطفال وأهالي نويبع.