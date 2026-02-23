

شارك اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، اليوم الاثنين، العاملين بالديوان العام للمحافظة في مأدبة إفطار جماعي، بحضور الدكتور محمد علي جبر نائب المحافظ، واللواء دكتور محمد أنيس السكرتير العام، وعدد من القيادات التنفيذية، إلى جانب رجال الدين الإسلامي والمسيحي، في أجواء رمضانية دافئة.

تعزيز روح الوحدة الوطنية

أكد المحافظ أن هذه اللقاءات تعكس روح الوحدة الوطنية التي تميز المجتمع المصري، مشيرًا إلى أن شهر رمضان المبارك يمثل رمز التآخي والتكافل ويعزز قيم التعاون والعمل الجماعي داخل الجهاز التنفيذي.

تقدير جهود العاملين

وأشاد اللواء كدواني بدور العاملين في الديوان العام وجهودهم المستمرة في خدمة المواطنين، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر معهم بما يسهم في تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الأداء المؤسسي.

أجواء ودية وتلاحم وطني

شهدت مأدبة الإفطار أجواءً ودية بين جميع الحضور، لتجسد وحدة الصف والتلاحم بين أبناء الوطن في المناسبات الدينية والوطنية، مؤكدة على أهمية تعزيز العلاقات الإنسانية بين العاملين داخل الجهاز التنفيذي.