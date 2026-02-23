إعلان

رفضت خطوبته.. مقتل فتاة طعنًا على يد شاب بالخصوص

كتب : أسامة علاء الدين

11:02 م 23/02/2026

جثة - أرشيفية

شهدت منطقة الخصوص حادثًا مأساويًا، إذ أقدم شاب على طعن فتاة بسلاح أبيض في بطنها بعد رفضها الارتباط به، لتسقط الفتاة في الشارع وتفارق الحياة متأثرة بإصابتها.

تفاصيل الواقعة

تلقت الأجهزة الأمنية بلاغًا بالعثور على فتاة مصابة بجرح قطعي ملقاة بأحد شوارع المنطقة، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث، يرافقها فريق من الإسعاف، حيث جرى نقل المصابة إلى المستشفى لمحاولة إسعافها، إلا أنها فارقت الحياة رغم الجهود الطبية.

سبب الجريمة وضبط المتهم

كشفت التحريات أن وراء الواقعة شابًا كان قد تقدم لخطبة الفتاة مسبقًا، وعقب رفضها له أقدم على طعنها. وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

مقتل فتاة جريمة قتل طعن فتاة سلاح أبيض

