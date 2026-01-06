جدران سوداء وأسرّة متفحمة.. 19 صورة ترصد آثار الدمار في مصحة بنها

حصل موقع "مصراوي" على مجموعة صور من داخل مركز علاج الإدمان في بنها، الذى شهد وفاة 7 أشخاص وإصابة 11 آخرين باختناق جراء حريق وقع أمس الاثنين.

تُظهر الصور الآثار الكارثية والمأساوية التي خلفها الحريق في "مصحة الأمان" بمدينة بنها، وترصد حجم المعاناة والظروف القاسية التي عاشها النزلاء قبل وأثناء الحريق.

وكشفت بعض الصور عن تفحم كامل لغرف النزلاء، حيث تحولت الجدران إلى اللون الأسود القاتم بفعل النيران والدخان الكثيف، فيما أظهرت صور آخري بقايا "الأسرّة الخشبية" التي احترقت تماماً ولم يتبقَ منها سوى هياكل متفحمة ومخلفات الرماد.

كما أظهرت إحدى الصور فجوة كبيرة محطمة في أحد الجدران؛ وهي الفتحة التي اضطر الأهالى وشهود العيان لإحداثها يدوياً باستخدام أدوات بدائية لاقتحام المصحة ومحاولة إنقاذ من يمكن إنقاذه بعدما تعذر الدخول من الأبواب المغلقة

فيما أظهرت صور أخرى مرافق صحية (دوارات مياه) في حالة متهالكة وغير آدمية، ممتلئة بالحطام والملابس الملقاة على الأرض.

وكانت مديرية الصحة بالقليوبية، أعلنت عن حصيلة نهائية بلغت 7 وفيات و11 مصاباً.

وشهد محيط مشرحة مستشفى بنها العام، اليوم الثلاثاء، تجمع العديد من المواطنين، مع بدء خروج جثمان أحد ضحايا، وسيطرت حالة من الصدمة على أسر الضحايا الذين انتظروا لساعات طويلة أمام المشرحة في ترقب مرير.

وكشف التقرير الطبي المبدئي، أن المستشفى استقبل 7 حالات في حالة توقف تام لعضلة القلب والتنفس نتيجة اختناق حاد، وفشلت محاولات إنعاشهم التي استمرت لـ 40 دقيقة.

وأشار شهود عيان إلى أن النيران اندلعت في الرابعة عصراً أمس الاثنين، وأن "السلم المنفصل" والشبابيك الحديدية للمصحة حولت المكان إلى مصيدة، مما اضطر الأهالي لكسر أحد الجدران لمحاولة إنقاذ النزلاء قبل وصول الحماية المدنية.

وأصدر الدكتور أسامة الشلقاني، وكيل وزارة الصحة، قراراً بإغلاق مركز "الأمان" مؤقتاً لحين انتهاء التحقيقات، مؤكداً تشكيل لجان فنية وقانونية لمراجعة اشتراطات السلامة بالمركز "المرخص".

في السياق ذاته، كشفت مصادر مطلعة أن مالك المصحة "خارج البلاد" وقت الحادث، فيما ألقت الأجهزة الأمنية القبض على المدير المالي والمشرف على المركز بصفته المسؤول الفعلي وحامل التوكيل الرسمي عن المالك.

