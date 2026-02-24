بينها الزمالك ضد زد.. مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء والقنوات الناقلة

موعد مباراة الأهلي المقبلة بعد الفوز علي سموحة

تقام اليوم الثلاثاء الموافق 24 فبراير، العديد من المباريات الهامة والقوية في مختلف الدوريات حول العالم.



ويأتي على رأس مباريات اليوم المنتظرة، مواجهة الزمالك ضد زد في الدوري المصري، ومباراة إنتر ميلان ضد بودو جليمت في دوري أبطال أوروبا.



وجاءت مواعيد مباراة اليوم الثلاثاء كالتالي:



مواعيد مباريات الدوري المصري اليوم الثلاثاء

زد ضد الزمالك - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 1

غزل المحلة ضد بيراميدز - 9:30 مساء - أون تايم سبورت 2

سيراميكا كليوباترا ضد الإسماعيلي - 9:30 مساء

حرس الحدود ضد إنبي - 9:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري السعودي اليوم الثلاثاء

الخليج ضد الخلود - 9:00 مساء - ثمانية

الحزم ضد الاتحاد - 9:00 مساء - ثمانية

التعاون ضد الهلال - 9:00 مساء - ثمانية

مواعيد مباريات دوري أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء

اتلتيكو مدريد ضد كلوب بروج - 7:45 مساء - بي إن سبورت 3

بايرن ليفركوزن ضد أولمبياكوس - 10:00 مساء - بي إن سبورت 4

نيوكاسل يونايتد ضد كارباج أجدام - 10:00 مساء - بي إن سبورت 2

إنتر ميلان ضد بودو جليمت - 10:00 مساء - بي إن سبورت 1