ضبط 114 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى في أسوان

أعطى اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان، تعليماته للمسئولين بمختلف الجهات التنفيذية لتكثيف الحملات التفتيشية الهادفة لضبط الأسواق، والتأكد من صلاحية وجودة السلع الغذائية للإستهلاك الآدمى، موجهًا باتخاذ الإجراءات الرادعة حيال أي مخالفات يتم ضبطها.

وقال الدكتور جمعة مكى مدير عام الطب البيطرى، إنه تنفيذاً لتكليفات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء فاروق ، وبمتابعة من الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية فقد تم تنفيذ حملة تفتيش مكبرة على محلات الجزارة البلدية وثلاجات اللحوم المجمدة داخل نطاق مركز ومدينة أسوان.

أشار إلى أن الحملة تمت بإشراف من الدكتورة سهام زاهر مدير إدارة المجازر بالمديرية، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، وضمت الدكتور صلاح أحمد رئيس قسم التفتيش على اللحوم بالإدارة، وبالاشتراك مع مفتشي تراخيص مجلس المدينة.

وأسفرت جهود الحملة عن ضبط 114 كيلو جرام من اللحوم والدواجن غير الصالحة للاستهلاك الآدمى منها 53 كجم لحوم جملى ، و 43 كجم لحوم بقرى ، و 18 كجم دواجن، مع تحرير 4 محاضر جنح قسم شرطة أسوان أول.

كانت المخالفات عبارة عن عرض وبيع لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى والغش التجارى، ومذبوحة خارج المجازر الحكومية ، مع التحفظ على المضبوطات، لحين صدور قرار النيابة العامة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.