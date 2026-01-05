إعلان

تعليم جنوب سيناء يجهز لجان الشهادة الإعدادية قبل الامتحانات (صور)

كتب : رضا السيد

05:11 م 05/01/2026
    جانب من الاجتماع
    مناقشة الاستعدادات
    مناقشة سبل الاستعداد
    للاجتماع

جنوب سيناء - رضا السيد:

عقد عادل عتلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الإثنين، اجتماعًا موسعًا مع المرشحين لأعمال سير امتحانات الشهادة الإعدادية، من المراقبين الأوائل ورؤساء اللجان، بمسرح مديرية التربية والتعليم بمدرسة طور سيناء الثانوية الصناعية.

أتى ذلك في إطار الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، والتأكيد على انتظام العمل داخل اللجان وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

وأوضح وكيل الوزارة أن الاجتماع جاء تنفيذًا لتعليمات الدكتورة هالة عبد السلام، رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، والدكتور خالد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية لشئون الامتحانات، ضمن خطة الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي 2025-2026.

وأكد وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام الكامل بالتعليمات واللوائح المنظمة لأعمال الامتحانات، والحرص على الانضباط داخل اللجان، والتعامل بحزم مع أي محاولات للإخلال بسير الامتحان، وتوفير المناخ الآمن والهادئ للطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

كما تناول الاجتماع شرح المهام والمسؤوليات الموكلة إلى رؤساء اللجان والمراقبين، وأهمية التعاون والعمل بروح الفريق الواحد، وسرعة التواصل مع غرف العمليات لمواجهة أي طوارئ قد تطرأ أثناء فترة الامتحانات.

وأعرب "عتلم" عن ثقته في كفاءة وخبرة المرشحين، متمنيًا لهم التوفيق في أداء مهامهم، بما يسهم في خروج امتحانات الشهادة الإعدادية بالصورة اللائقة وتحقيق أعلى درجات النزاهة والشفافية.

حضر الاجتماع عصام رجب، رئيس المطبعة السرية، وماجدة نوار، رئيس لجنة الإدارة، وحسن رمضان، رئيس لجنة النظام والمراقبة، وإيهاب المرغني، مشرف الشهادة الإعدادية.

تعليم جنوب سيناء لجان الشهادة الإعدادية امتحانات الشهادة الإعدادية

