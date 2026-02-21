شتوتجارت- (د ب أ)

لم تتواجد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لحظة إعلان فوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد إعادة انتخابه في المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة شتوتجارت.

وبعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي)، ودعت ميركل، التي ترأست الحزب لسنوات طويلة، المستشار وزوجته شارلوت في أجواء ودية.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن السبب في المغادرة قبل إعلان نتيجة الاقتراع هو أن ميركل لم ترغب في تفويت آخر قطار مباشر إلى برلين. وبحسب المعلومات، فقد هنأت ميركل ميرتس برسالة نصية قصيرة.

وكانت ميركل تعتزم في الأصل البقاء في شتوتجارت حتى إعلان نتيجة التصويت. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخاب حوالي الساعة الثالثة والربع عصرا، لكن كل شيء تأخر. و بدأت كلمة ميرتس في وقت متأخر، على نحو ملحوظ عما كان مقرر سلفا، واستمرت لأكثر من 70 دقيقة، أي أطول مما كان متوقعا، ثم تعين الإدلاء بالأصوات على أوراق، بسبب تعطل النظام الإلكتروني.

وهكذا جرى إعلان النتيجة في نهاية المطاف بعد أكثر من ثلاث ساعات من الموعد المقرر - وكانت ميركل قد غادرت بالفعل.

وليست هذه المرة الأولى التي يفوت ميركل إعلان نتيجة انتخاب مهمة تخص ميرتس، ففي 6 مايو الماضي، كانت ميركل حاضرة في شرفة البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال انتخاب ميرتس مستشارا. وفي الجولة الأولى أخفق ميرتس بشكل مفاجئ، فتم تعليق الجلسة، ولم تحضر ميركل الجولة الثانية.