إعلان

ميركل تغادر قبل إعلان إعادة انتخاب ميرتس رئيسا لحزبه وتهنئه برسالة نصية

كتب : مصراوي

03:23 م 21/02/2026

أنجيلا ميركل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شتوتجارت- (د ب أ)

لم تتواجد المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل لحظة إعلان فوز المستشار الحالي فريدريش ميرتس بولاية جديدة لرئاسة الحزب المسيحي الديمقراطي بعد إعادة انتخابه في المؤتمر العام للحزب المنعقد في مدينة شتوتجارت.

وبعد وقت قصير من الساعة السادسة مساء (التوقيت المحلي)، ودعت ميركل، التي ترأست الحزب لسنوات طويلة، المستشار وزوجته شارلوت في أجواء ودية.

ووفقا لمعلومات وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، فإن السبب في المغادرة قبل إعلان نتيجة الاقتراع هو أن ميركل لم ترغب في تفويت آخر قطار مباشر إلى برلين. وبحسب المعلومات، فقد هنأت ميركل ميرتس برسالة نصية قصيرة.

وكانت ميركل تعتزم في الأصل البقاء في شتوتجارت حتى إعلان نتيجة التصويت. وكان من المقرر في الأساس إجراء الانتخاب حوالي الساعة الثالثة والربع عصرا، لكن كل شيء تأخر. و بدأت كلمة ميرتس في وقت متأخر، على نحو ملحوظ عما كان مقرر سلفا، واستمرت لأكثر من 70 دقيقة، أي أطول مما كان متوقعا، ثم تعين الإدلاء بالأصوات على أوراق، بسبب تعطل النظام الإلكتروني.

وهكذا جرى إعلان النتيجة في نهاية المطاف بعد أكثر من ثلاث ساعات من الموعد المقرر - وكانت ميركل قد غادرت بالفعل.

وليست هذه المرة الأولى التي يفوت ميركل إعلان نتيجة انتخاب مهمة تخص ميرتس، ففي 6 مايو الماضي، كانت ميركل حاضرة في شرفة البرلمان الألماني (بوندستاج) خلال انتخاب ميرتس مستشارا. وفي الجولة الأولى أخفق ميرتس بشكل مفاجئ، فتم تعليق الجلسة، ولم تحضر ميركل الجولة الثانية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

أنجيلا ميركل فريدريش ميرتس الحزب المسيحي الديمقراطي

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

عمرو أديب يسأل متابعيه: ياسمين عبدالعزيز ولا منة شلبي؟
دراما و تليفزيون

عمرو أديب يسأل متابعيه: ياسمين عبدالعزيز ولا منة شلبي؟
خاص| هل يتوقف حمادة هلال عن تقديم أجزاء جديدة من "المداح"؟
دراما و تليفزيون

خاص| هل يتوقف حمادة هلال عن تقديم أجزاء جديدة من "المداح"؟
"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
شئون عربية و دولية

"انقسام في البيت الأبيض".. لماذا يخشى مساعدو ترامب ضرب إيران؟
الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
رياضة محلية

الغندور يوجه رسالة لشوبير بشأن الزمالك: "الكل بيعترض"
شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن
دراما و تليفزيون

شيري عادل لـ"مصراوي": يوسف الشريف عشرة عمر وأجواء "فن الحرب" تجنن

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل.. البنك الأهلي يثبت سعر الفائدة على الشهادات رغم خفض المركزي 1%
اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)