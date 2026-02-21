بالصور- حملة مكبرة لمواجهة الألعاب النارية المحظورة في طملاي بالمنوفية

باشرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، عقب القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يُشتبه في استخدامها خلال الحادث.

تداول فيديو الاعتداء وتحرك أمني عاجل

كانت الأجهزة الأمنية قد تحركت فورًا عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر نشوب مشاجرة واعتداء على المجني عليهما، تخلله إطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابتهما.

وكشفت التحريات تحديد هوية المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، كما جرى التحفظ على الأسلحة المضبوطة.

اعتراف المتهمين ونقل المصابين للمستشفى

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات سابقة مع المجني عليهما. وتم نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.



