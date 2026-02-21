إعلان

التحقيق مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله في باسوس

كتب : أسامة علاء الدين

01:26 م 21/02/2026
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    إطلاق نار على أب وابنه
  • عرض 5 صورة
    التعدي المسلح
  • عرض 5 صورة
    واقعة باسوس
  • عرض 5 صورة
    طفل باسوس

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon


باشرت جهات التحقيق بمحافظة القليوبية تحقيقاتها مع المتهمين في واقعة التعدي على أب ونجله بقرية باسوس التابعة لمركز القناطر الخيرية، عقب القبض عليهم وبحوزتهم أسلحة نارية وبيضاء يُشتبه في استخدامها خلال الحادث.

تداول فيديو الاعتداء وتحرك أمني عاجل

كانت الأجهزة الأمنية قد تحركت فورًا عقب تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي يُظهر نشوب مشاجرة واعتداء على المجني عليهما، تخلله إطلاق أعيرة نارية، ما أسفر عن إصابتهما.

وكشفت التحريات تحديد هوية المتهمين، وبعد تقنين الإجراءات القانونية تم ضبطهم، كما جرى التحفظ على الأسلحة المضبوطة.

اعتراف المتهمين ونقل المصابين للمستشفى

وبمواجهة المتهمين بما أسفرت عنه التحريات، أقروا بارتكاب الواقعة نتيجة وجود خلافات سابقة مع المجني عليهما. وتم نقل المصابين إلى مستشفى معهد ناصر لتلقي العلاج والرعاية الطبية اللازمة، فيما تولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين.


اقرأ أيضًا:

تركنا منازلنا هرباً من المشاكل.. أسرة ضحايا إطلاق النار في باسوس تكشف كواليس الواقعة -فيديو

خلاف قديم.. جيران ضحايا "واقعة باسوس" يكشفون كواليس إطلاق النار على أب وابنه

هجوم مسلح.. تفاصيل فيديو الاعتداء على أب ونجله في باسوس (صور)

فيديو صادم في باسوس.. اعتداء مسلح على أب ونجله بالقليوبية (صور)

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

القليوبية باسوس القناطر الخيرية تعدي مسلح متهمون أسلحة نارية واقعة باسوس

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

في رمضان: سيارات جيتور متاحة بمقدم يبدأ من 50% وتقسيط بدون فوائد
أخبار السيارات

في رمضان: سيارات جيتور متاحة بمقدم يبدأ من 50% وتقسيط بدون فوائد

جريمة المنشار بالإسماعيلية.. دفاع والد المتهم يكشف كواليس الطعن على حبسه
أخبار المحافظات

جريمة المنشار بالإسماعيلية.. دفاع والد المتهم يكشف كواليس الطعن على حبسه
شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
أخبار مصر

شديد البرودة وتحذير من الشبورة.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
اقتصاد

سعر الذهب اليوم في مصر يواصل الارتفاع بمنتصف تعاملات السبت
برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة
أخبار مصر

برلماني يحذر: 17% من أطفال مصر دون الخامسة مصابون بالسمنة

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان