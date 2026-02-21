إعلان

بالصور- تجهيزات طبية متقدمة بوحدات الرعايات المركزة في جنوب سيناء

كتب : رضا السيد

02:15 م 21/02/2026 تعديل في 02:16 م
    تزويد بكافة الامكانيات
    وحدات الرعابة الصحية بجنوب سيناء
    تجهيزات الرعاية
    تجهيزات على أعلى مستوى

جنوب سيناء - رضا السيد:

أكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن وحدات الرعايات المركزة تشكل العمود الفقري للتعامل مع الحالات الحرجة داخل المنشآت الصحية، لما تمتلكه من جاهزية عالية وقدرة فائقة على الاستجابة السريعة والتدخل الطبي الدقيق.

وأشارت الهيئة إلى أن تطوير هذا القطاع الحيوي يأتي ضمن أولويات الهيئة الاستراتيجية للارتقاء بجودة الخدمات الصحية، خصوصًا في المحافظات الحدودية.

93 سريرًا موزعًا على 5 مستشفيات

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، أن وحدات الرعايات المركزة بمحافظة جنوب سيناء تمكنت من تقديم عشرات الآلاف من الخدمات الطبية المتخصصة، عبر 93 سرير رعاية مركزة موزعة على خمس منشآت صحية تشمل: مستشفى شرم الشيخ الدولي، مجمع الفيروز الطبي، مستشفى سانت كاترين، مستشفى رأس سدر، ومستشفى طابا، وتشمل رعايات للكبار والأطفال ورعايات القلب.

فرق طبية مؤهلة على مدار الساعة

وأشار "السبكي" إلى أن الوحدات تعمل على مدار 24 ساعة من خلال فرق طبية متخصصة تضم أطباء العناية المركزة والتخدير وهيئات تمريض مؤهلة، طبقًا لأحدث البروتوكولات العلاجية والمعايير العلمية، لضمان سرعة اتخاذ القرار الطبي والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة.

تجهيزات طبية حديثة ونظم مراقبة دقيقة

وأضاف "السبكي" أن الوحدات مزودة بتجهيزات طبية متطورة تشمل أجهزة التنفس الصناعي، وأنظمة المراقبة الحيوية، ومعدات الدعم الحياتي، إلى جانب متابعة مستمرة للحالة الصحية للمرضى، ما يتيح التدخل السريع ورفع معدلات الأمان وجودة الرعاية.

الرعاية للحالات الطارئة والمعقدة

وأكد رئيس الهيئة أن الوحدات تلعب دورًا محوريًا في التعامل مع الأزمات القلبية، الحوادث الجسيمة، مضاعفات العمليات الجراحية الكبرى، والحالات الحرجة الناتجة عن الأمراض المزمنة، بالإضافة إلى رعاية الأطفال التي تتطلب متابعة دقيقة ومستوى عالٍ من التدخل الطبي.

استدامة الجودة والتحول الرقمي

وشدد السبكي على أن الهيئة تضع جودة الخدمة واستدامتها في الصدارة، من خلال تطبيق نظم الحوكمة الإكلينيكية، الالتزام بإجراءات مكافحة العدوى، برامج التدريب المستمر، وربط الوحدات بأنظمة إلكترونية حديثة تدعم القرار الطبي وتحسن نتائج العلاج.

الاستثمار في حياة الإنسان

وأكد أن الاستثمار في وحدات الرعايات المركزة يمثل استثمارًا مباشرًا في حياة الإنسان، مشيرًا إلى استمرار تطوير هذا القطاع الحيوي في جنوب سيناء وباقي المحافظات، مع التوسع في إنشاء وتجهيز وحدات جديدة وفق أحدث المعايير العالمية لتقديم خدمة طبية متقدمة تليق بالمواطن المصري وتساهم في إنقاذ المزيد من الأرواح.

