

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية في جولة الإعادة.

بلغ عدد الحضور 67 ألفا و449 ناخبا، إذ جاءت الأصوات الباطلة 1173 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 66 ألفا و 276 صوتا.

تنافس مرشحان على مقعد فردي، إذ جاء ترتيبهما حسب عدد الأصوات: "خالد عبد الجواد أبو أحمد"، حزب حماة الوطن، 38 ألفا و100 صوتًا، يليه "محمد عباسي"مستقل، 28 ألفًا و176 صوتًا.