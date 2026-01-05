إعلان

انتخابات مجلس النواب.. إعلان الحصر العددي لجولة الإعادة بالدائرة الرابعة بالبحيرة

كتب : مصراوي

03:03 ص 05/01/2026

انتخابات مجلس النواب 2025

البحيرة- أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بالدائرة الرابعة، ومقرها مركز شرطة المحمودية بمحافظة البحيرة، الحصر العددي الذي أسفرت عنه العملية الانتخابية في جولة الإعادة.

بلغ عدد الحضور 67 ألفا و449 ناخبا، إذ جاءت الأصوات الباطلة 1173 صوتا، بينما بلغت الأصوات الصحيحة 66 ألفا و 276 صوتا.

تنافس مرشحان على مقعد فردي، إذ جاء ترتيبهما حسب عدد الأصوات: "خالد عبد الجواد أبو أحمد"، حزب حماة الوطن، 38 ألفا و100 صوتًا، يليه "محمد عباسي"مستقل، 28 ألفًا و176 صوتًا.

انتخابات مجلس النواب البحيرة انتخابات مجلس النواب في البحيرة الحصر العدددي لانتخابات النواب في البحيرة

