انتخابات النواب.. إعلان الحصر العددي للدائرة التاسعة بالبحيرة

كتب : أحمد نصرة

01:02 ص 05/01/2026

البحيرة - أحمد نصرة:

أعلنت اللجنة المشرفة علي الانتخابات في الدائرة التاسعة، دائرة مركز كوم حماده وبدر بمحافظة البحيرة، بيان الحصر العددي لجولة الإعادة.

بلغ عدد الناخبين الذين لهم حق التصويت 487 ألفًا و646 ناخبا، و عدد الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات 81 ألفًا و807 ناخباً، وعدد الأصوات الباطلة ألف و166 صوتًا، وعدد الأصوات الصحيحة 80 ألفًا و641 صوتًا.

ويتنافس المرشحون على مقعدين وجاء ترتيبهم وفقًا لعدد الأصوات كما يلي: عاصم مرشد "حزب مستقبل وطن" 62 ألفا و790 صوتا، محمد بلتاجي "مستقل" 34 الفا و737 صوتا، محمد عمار "مستقل" 32 ألف و901 صوتا، وسامي زيدان "مستقل" 30 ألف و854 صوتا.

