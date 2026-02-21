إعلان

بالصور- بيطرى أسوان ينظم حملات تفتيشية على محلات الجزارة والأسماك

كتب : إيهاب عمران

01:17 م 21/02/2026 تعديل في 01:18 م
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    رش وتطهير الأسواق
  • عرض 5 صورة
    طبيب بيطرى يتأكد من سلامة الأسماك
  • عرض 5 صورة
    رش وتظهير أسواق أسوان
  • عرض 5 صورة
    حملات بيطرية للتفتيش على سلامة اللحوم

أسوان - إيهاب عمران:

تواصل مديرية الطب البيطري بأسوان تنظيم الحملات التفتيشية على محلات الجزارة ومنافذ بيع اللحوم والأسماك والدواجن بنطاق المحافظة، لضمان جودة المنتجات المطروحة للمواطنين ومدى مطابقتها للاشتراطات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى رصد المخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أي تجاوزات تعرض صحة المستهلك للخطر.

إشراف وتنسيق مع إدارة المجازر

وأوضح الدكتور جمعة مكي، مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات تأتي تنفيذًا لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق.

وأشار "مكي" إلى أن أطباء إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، تحت إشراف الدكتورة سهام زاهر، مدير إدارة المجازر والتفتيش، والدكتور إبراهيم فتح الله، رئيس قسم المجازر، يقومون بتنظيم الحملات المكبرة ضمن خطة تشديد الرقابة على الأسواق والمطاعم ومحلات الأسماك والفسيخ والملوحة في مختلف المراكز والمدن.

أعمال تطهير وحماية الأمن الغذائي

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات شملت أيضًا أعمال تطهير مكثفة لأسواق الطيور في مركزي كوم أمبو وإدفو، بهدف الحد من انتشار الأمراض الوبائية، وحماية المربين وصغار التجار، إضافة إلى الحفاظ على الأمن الغذائي والصحة العامة، بما يتماشى مع رؤية الدولة المصرية لبناء منظومة غذائية صحية وآمنة ومستدامة.

أسوان حملات تفتيش الطب البيطري محلات الجزارة أسواق الأسماك سلامة الغذاء

