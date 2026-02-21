أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة أسيوط، برئاسة المهندس خالد محمد أحمد، وكيل وزارة التموين، عن تشغيل أربعة مخابز بلدية جديدة.



ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، واللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وفي إطار حرص الأجهزة التنفيذية على تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ودعم منظومة الخبز البلدي المدعم.

الطاقة الإنتاجية للمخابز وأماكنها

وأوضح وكيل وزارة التموين بأسيوط أن الطاقة الإنتاجية لكل مخبز تبلغ 10 شكاير دقيق يوميًا، بما يعادل نحو 7250 رغيف خبز بلدي مدعم، ليصل إجمالي الإنتاج اليومي للمخابز الأربعة إلى نحو 29 ألف رغيف، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين، والحد من التكدسات، وتحسين مستوى الخدمة بالمناطق المستهدفة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن المخابز التي تم تشغيلها تشمل: مخبز بحي غرب أسيوط بمنطقة المصلى، ومخبز بمركز القوصية بمنطقة بني هلال، ومخبز بمركز البداري بمنطقة العتمانية، بالإضافة إلى مخبز بمركز ديروط بمنطقة ديروط الشريف.



خطة التوسع لضمان العدالة في توزيع الدعم

وأكد وكيل الوزارة أن تشغيل هذه المخابز يأتي ضمن خطة المديرية للتوسع في إنشاء وتشغيل المخابز البلدية بالمناطق الأكثر احتياجًا، بما يحقق العدالة في توزيع الدعم، ويضمن وصول رغيف الخبز المدعم لمستحقيه بالجودة والمواصفات المقررة.