أصيب خمسة أشخاص اليوم في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، ما أدى لانقلاب المركبة على جانب الطريق.

نقل المصابين وتقديم الرعاية الطبية

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الأقصر إخطارًا بالحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى مستشفى إسنا التخصصي لتلقي الفحوصات والعلاج اللازم.

وتبين من المعاينة الأولية إصابة المصابين بكدمات وسحجات وكسور متنوعة، وتم تقديم الرعاية الطبية لهم، كما تم رفع آثار الحادث من الطريق لتسيير حركة المرور.

التحقيقات الجارية

جرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات وتحديد أسباب الحادث بالكامل.