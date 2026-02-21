المنيا - جمال محمد:

أعلن الدكتور محمود عمر، وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنيا، تحقيق نجاح كبير لفعاليات "أسبوع القوافل الطبية" الذي نُفذ على مدار الأسبوع الماضي بمختلف مراكز وقرى المحافظة.

وأكد وكيل الوزارة، أن القوافل تمكنت من تقديم خدماتها الطبية والعلاجية بالمجان لـ 24 ألفًا و422 مواطنًا.

خدمات طبية متكاملة وشاملة

وأوضح وكيل وزارة الصحة، في اليوم السبت، أن أعمال القوافل تمت بمتابعة مباشرة من قيادات المديرية، وبإشراف إدارة الرعاية الأساسية ومديري الإدارات الصحية، وتم الدفع بفرق طبية متكاملة في مختلف التخصصات لتقديم خدمة علاجية متكاملة وشاملة.

وأشار وكيل الوزارة إلى أن العيادات المتنقلة شهدت إقبالًا كثيفًا من المواطنين، وتم توقيع الكشف الطبي على 4714 حالة باطنة، و4714 حالة أطفال، و1577 حالة نساء وتوليد، و610 حالات أنف وأذن، و849 حالة عظام، إلى جانب تخصصات أخرى شملت 935 حالة أسنان، و638 جلدية، و439 رمد، و576 قلب، و104 حالات صدر.

خدمات وقائية وتوعوية ومبادرات رئاسية

وأكد وكيل الوزارة أن القوافل لم تقتصر على تقديم الخدمة العلاجية فقط، بل امتدت لتشمل الجوانب الوقائية والتوعوية، إذ استفاد 3008 مواطنين من المبادرات الرئاسية المختلفة، كما تم تقديم خدمات تنظيم الأسرة لـ 2060 سيدة، من بينهن 434 وسيلة طويلة المفعول و1626 وسيلة قصيرة المفعول.

كما تم عقد 2513 جلسة مشورة وتثقيف صحي لرفع الوعي المجتمعي، إلى جانب إجراء 1673 تحليلًا معمليًا ضمن خدمات الفحص والتشخيص المبكر.

استمرار القوافل لدعم الرعاية الصحية الأساسية

واختتم الدكتور محمود عمر بالتأكيد على استمرار تنظيم القوافل الطبية بشكل دوري بمختلف مراكز المحافظة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، ودعمًا لمنظومة الرعاية الصحية الأساسية، بما يضمن وصول خدمة طبية لائقة ومجانية لكل مواطن داخل نطاق محافظة المنيا.