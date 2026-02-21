إعلان

ضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية في مركز تجميل ببورسعيد

كتب : طارق الرفاعي

02:09 م 21/02/2026 تعديل في 02:09 م

مركز تجميل غير مرخص في بورسعيد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد حملة مكبرة، اليوم السبت، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة سماح فايد، والهيئة المصرية للدواء برئاسة الدكتورة يسرا كسبة، للمرور على مراكز التجميل بالمحافظة والتأكد من الالتزام بالترخيص والمواصفات الصحية.

غلق المركز وضبط المتهمة

أسفرت الحملة عن غلق مركز تجميل غير مرخص، وضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية داخل المركز. كما تم التحفظ على كميات كبيرة من أدوية وحقن و"فيالات" مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحذير للمواطنين

وأكدت مديرية الصحة ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مراكز التجميل، مطالبة المواطنين بعدم تلقي أي خدمة طبية إلا بعد التأكد من وجود ترخيص ساري ومعلّق داخل المنشأة لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي ممارسات مخالفة للقانون.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

بورسعيد مركز تجميل صيدلانية طبيب جلدية ضبط المخالفات حماية المستهلك

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
أخبار البنوك

تفاصيل السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي في رمضان
التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي
أخبار مصر

التضخم وضبط الأسواق.. توجيهات من السيسي لمحافظ البنك المركزي
هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
فيديوهات رمضان

هل نحن على أعتاب كساد عالمي؟ د. حسن الصادي يجيب
أول تعليق من سمية الخشاب على اعتذار غادة عبدالرازق
دراما و تليفزيون

أول تعليق من سمية الخشاب على اعتذار غادة عبدالرازق
واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟
أخبار و تقارير

واتساب يعلن ميزة جديدة لجدولة الرسائل.. ما القصة؟

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

اضغط للتفاصيل| تفاصيل صرف دعم التموين الإضافي (400 جنيه لكل بطاقة)