شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشؤون الصحية ببورسعيد حملة مكبرة، اليوم السبت، بالتعاون مع جهاز حماية المستهلك برئاسة سماح فايد، والهيئة المصرية للدواء برئاسة الدكتورة يسرا كسبة، للمرور على مراكز التجميل بالمحافظة والتأكد من الالتزام بالترخيص والمواصفات الصحية.

غلق المركز وضبط المتهمة

أسفرت الحملة عن غلق مركز تجميل غير مرخص، وضبط صيدلانية تنتحل صفة طبيب جلدية داخل المركز. كما تم التحفظ على كميات كبيرة من أدوية وحقن و"فيالات" مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تحذير للمواطنين

وأكدت مديرية الصحة ببورسعيد استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مراكز التجميل، مطالبة المواطنين بعدم تلقي أي خدمة طبية إلا بعد التأكد من وجود ترخيص ساري ومعلّق داخل المنشأة لضمان سلامتهم وحمايتهم من أي ممارسات مخالفة للقانون.