وجه المجلس القومي للمرأة برئاسة المستشارة أمل عمار وجميع أعضائه بالشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإطلاق المبادرة الرئاسية «أبواب الخير» التى ينفذها صندوق تحيا مصر بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي في إطار جهود الدولة لتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية وتوفير احتياجاتها المعيشية خلال شهر رمضان المبارك بجميع المحافظات

وبحسب بيان المجلس أكدت المستشارة أمل عمار أن هذه المبادرة تجسد رؤية الدولة المصرية في ترسيخ دعائم الحماية الاجتماعية وتعزيز قيم التكافل والتراحم وتمثل امتدادًا لنهج وطني راسخ يضع الفئات الأولى بالرعاية في صدارة أولويات الدولة ويسهم في تخفيف الأعباء المعيشية عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف محافظات الجمهورية لاسيما خلال شهر رمضان المعظم، بما ينعكس بصورة مباشرة على دعم واستقرار المرأة لاسيما المعيلة ويعزز قدرتها على الوفاء بمسؤولياتها الأسرية والاقتصادية ويصون كرامتها ويعزز تمكينها

كما عبرت المستشارة أمل عمار عن اعتزازها بمشاركة المجلس فى المبادرة بتوزيع ١٥ ألف كرتونة سوف يتم توزيعهم على المرأة المعيلة في مختلف المحافظات من خلال فروع المجلس علاوة على مشاركة مبادرة «مطبخ المصرية بإيد بناتها» التي ينفذها المجلس في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية ضمن منصة «أهل الخير» على مستوى الجمهورية حيث تم تسجيل جميع الوجبات التي ينتجها المجلس علي مستوى 27 محافظة على المنصة في تجسيد عملي لدور المرأة المصرية كشريك فاعل في جهود التنمية والعمل الأهلي وترسيخًا لقيم التضامن المجتمعي في الشهر الفضيل

تجدر الإشارة إلى أن مبادرة "أبواب الخير" تقدم 4 ملايين وجبة ساخنة من خلال المطابخ التابعة لصندوق تحيا مصر إلى جانب مشاركة الصندوق في مطابخ " المحروسة" التابعة لوزارة التضامن الإجتماعي كما تشهد مبادرة أبواب الخير توزيع 3 ملايين كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في قوافل مستمرة تغطي كافة محافظات جمهورية مصر العربية علي مدار شهر رمضان الكريم.