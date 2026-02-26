إعلان

الأمير هاري وزوجته يزوران أطفالا من غزة في مستشفى بالأردن

كتب : مصراوي

12:21 ص 26/02/2026

الأمير هاري وزوجته ميجان

زار ؤ للاجئين ومستشفى في الأردن اليوم الأربعاء لبدء رحلة تسلط الضوء على المنظمات التي تساعد المدنيين المتضررين من الحرب والنزوح.

ومنذ تنحيهما عن مهامهما كعضوين عاملين في العائلة المالكة في عام 2020، أعطى الزوجان الأولوية لدعم المشاريع التي تساعد المدنيين المتضررين من الحرب، وخاصة الأطفال المصابين والنازحين.

وقد دعمت مؤسستهما غير الربحية، "أرتشويل فيلانثروبيز"، مؤخرا جهود منظمة الصحة العالمية لإجلاء الأطفال من غزة وإحضارهم إلى الأردن لتلقي العلاج.

والتقى هاري وميجان ببعض هؤلاء الأطفال اليوم في المستشفى التخصصي في عمان. كما زارا مخيم الزعتري للاجئين، الذي يقطنه آلاف السوريين الذين لا يزالون نازحين بعد أكثر من عقد من الصراع في بلدهم الأم.

الأمير هاري وزوجته ميجان مخيم الاجئين مستشفى الأردن

