إسبانيا تكشف عن وثائق سرية بشأن محاولة الانقلاب عام 1981

نشرت الحكومة الإسبانية وثائق كانت سرية تتعلق بمحاولة انقلاب في 23 فبراير 1981.

وتكشف هذه الوثائق أن الانقلابيين اعتبروا أنه كان خطأ جسيما عدم اعتقال الملك آنذاك خوان كارلوس الأول، العضو في عائلة بوربون.

وجاء في نسخة طبق الأصل من ملاحظة مكتوبة بخط اليد لأحد المشاركين في الانقلاب، نُشرت على موقع الحكومة الإلكتروني اليوم الأربعاء: "الخطأ الأول: ترك (بوربون) حرا ومعاملته كرجل شريف".

ولا يزال من غير الواضح هوية القائد العسكري الذي كتب هذه الوثيقة.

وبعد مرور أكثر من خمس سنوات على وفاة الديكتاتور فرانسيسكو فرانكو، عرضت محاولة الانقلاب، الديمقراطية الإسبانية الناشئة آنذاك لاختبار شديد.

وكانت سريتان مسلحتان من وحدة الشرطة شبه العسكرية "جارديا سيفيل"، بقيادة الليفتنانت كولونيل أنطونيو تيخيرو، قد اقتحمتا مبنى البرلمان في مدريد مساء 23 فبراير.

وجرى احتجاز النواب كرهائن خلال الجلسة التي كانت تهدف إلى انتخاب رئيس وزراء جديد في المجلس الأدنى، أو مجلس النواب. وأُطلقت أعيرة نارية، لكن لم يُصب أحد بأذى. كما سيطرت وحدات عسكرية أيضا مدينة فالنسيا.

وكان الموقف الحازم للملك خوان كارلوس – الذي ألقى بعد ساعات قليلة فقط من احتلال مبنى البرلمان خطابا متلفزا قويا دعا فيه للحفاظ على النظام الدستوري – هو الذي أفشل خطط الانقلابيين.

واستسلمت القوات المتمردة بحلول ظهر 24 فبراير.

وفي الوقت نفسه، توفي المخطط الرئيسي للانقلاب الليفتنانت كولونيل أنطونيو تيخيرو عن عمر يناهز 93 عاما في يوم نشر الملفات.

وأفادت وسائل الإعلام الإسبانية بأن تيخيرو توفي عن عمر يناهز 93 عاما بعد معاناته من مرض دام لفترة طويلة.