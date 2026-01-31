إعلان

بطاقة 240 سريراً.. رئيس الوزراء يفتتح أول فنادق جامعة المنيا -صور

كتب : جمال محمد

06:20 م 31/01/2026
المنيا- جمال محمد:

افتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم السبت، فندق جامعة المنيا، بحضور المهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصناعة، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي، واللواء عماد كدواني محافظ المنيا.

وأوضح وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الفندق يعد أول فنادق جامعة المنيا، وتم تنفيذه في إطار مبادرة دعم القطاع السياحي، وضمن جهود دعم مشاركة الجامعات في زيادة الطاقة الفندقية بالمحافظات، لافتاً إلى أن هناك أيضا مبنيين فندقيين آخرين تستعد الجامعة لافتتاحهما خلال الفترة المقبلة، بما يسهم في تعزيز جهود الدولة في دعم التنمية السياحية بالمحافظات.

واستمع رئيس الوزراء إلى شرح من الدكتور عصام فرحات، رئيس جامعة المنيا، والذي أشار إلى أن المبنى الفندقي الذي تم افتتاحه اليوم، يتكون من 5 طوابق علوية، وتبلغ طاقته 240 سريراً، ويضم المبنى غرفاً مجهزة على أعلى مستوى، ومطعمًا وفقا لأحدث المواصفات، وصالة استقبال عصرية تقدم خدمات متميزة.

ولفت فرحات إلى أن فندق جامعة المنيا يتضمن تطوير دار الضيافة التابعة للجامعة إلى مستوى فندقي (5 نجوم) بطاقة 400 سرير، وإنشاء مبنيين فندقيين جديدين بمدنها الجامعية بمستوى (4 نجوم) وبطاقة 500 سرير، وبذلك تصل الطاقة الإجمالية للمشروع إلى 900 سرير، لتمثل أكبر إضافة فندقية في محافظة المنيا.

كما تفقد رئيس الوزراء عدة نماذج لغرف الفندق، حيث أشاد بجودة التنفيذ والتصميم ومستوى الخدمات المقدمة من خلال الفندق، ووجه بأهمية الحفاظ على ما تم إنجازه وتطويره، وضرورة استثمار منشآت الفندق واستغلالها على أكمل وجه خاصة في فترة فصل الصيف، بما يسهم في خدمة الزوار والسائحين بمحافظة المنيا.

