إعلان

إصابة أصغر نائبة بالبرلمان وشقيقتها في حادث على طريق رأس غارب

كتب : مصراوي

07:29 م 31/01/2026

مقدمة السيارة تهشمت في الحادث

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- حسام الدين أحمد:

أصيبت النائبة سجى عمرو هندي، وشقيقتها فجر، إثر انقلاب سيارة كانتا تستقلانها على طريق الزعفرانة، ونقل رجال الإسعاف المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.

كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، تلقت بلاغا من قائدي السيارة على طريق "الزعفرانة- رأس غارب " يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رحلات بجوار محطة وقود سفنكس لتموين سيارات.

وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للنائبة سجى 26 عامًا، وشقيقتها فجر 16 عامًا، قبل نقلهما إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، إذ لحقت بهم إصابات تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والحالة العامة لهما مستقرة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

سجى عمرو هندي انقلاب سيارة حادث سير طريق الزعفرانة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
علاقات

من الكرسي المتحرك إلى البرلمان.. حكاية جهاد بطلة السباحة التي كسرت المستحيل
ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
علاقات

ربما لم ترها من قبل.. أغرب 5 حيوانات في العالم (صور)
تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية
أخبار مصر

تحرك برلماني عاجل بشأن أزمة زيادة الرسوم القضائية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
شئون عربية و دولية

تحسبا لهجوم أمريكي.. إيران تجهز مواقف سيارات ومحطات مترو لاستخدامها كملاجئ
للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل
حوادث وقضايا

للذكور والإناث| رابط التقديم في معهد معاوني الأمن 2026.. اعرف خطوات التسجيل

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

النيابة العامة تحيل 31 متهمًا لمحكمة الجنح في قضيتَي تعريض أطفال مدرستين للخطر
مصر تدين انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لوقف إطلاق النار في غزة