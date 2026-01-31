إصابة أصغر نائبة بالبرلمان وشقيقتها في حادث على طريق رأس غارب

كتب- حسام الدين أحمد:



أصيبت النائبة سجى عمرو هندي، وشقيقتها فجر، إثر انقلاب سيارة كانتا تستقلانها على طريق الزعفرانة، ونقل رجال الإسعاف المصابتين إلى المستشفى لتلقي العلاج.



كانت غرفة عمليات إسعاف البحر الأحمر، تلقت بلاغا من قائدي السيارة على طريق "الزعفرانة- رأس غارب " يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص رحلات بجوار محطة وقود سفنكس لتموين سيارات.



وقدم رجال الإسعاف التأمين الطبي للنائبة سجى 26 عامًا، وشقيقتها فجر 16 عامًا، قبل نقلهما إلى مستشفى رأس غارب التخصصي، إذ لحقت بهم إصابات تراوحت بين كدمات وسحجات متفرقة بالجسم والحالة العامة لهما مستقرة.