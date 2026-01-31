مباريات الأمس
دوري أبطال أفريقيا

يانج افريكانز

1 1
15:00

الأهلي

دوري أبطال أفريقيا

الجيش الملكي

- -
21:00

شبيبة القبائل

الدوري الإنجليزي

ليدز يونايتد

0 4
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

ليفربول

- -
22:00

نيوكاسل

بطولة أفريقيا لكرة اليد

مصر

37 24
16:00

تونس

بطريقة كوميدية.. نجم الأهلي السابق يكشف مفاجأة إبراهيم فايق

كتب - نهى خورشيد

06:15 م 31/01/2026
كشف محمد مجدي أفشة نجم الأهلي السابق والاتحاد السكندري الحالي، مفاجأة الإعلامي إبراهيم فايق بخصوص ضيف حلقته الليلة.

وكان فايق نشر عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"رسالة غامضة:"هفتح لك القهوة النهاردة مخصوص والله.. ويالا بينا نكتب سطر جديد في حكاية الجزء التاني.. أنا وأنت والسكلانس".

ليختتم رسالته بسؤال مثير: "يا ترى مين ضيف قهوة فايق الليلة؟".

ولكن لم تستمر المفاجأة طويلاً، إذ نشر أفشة عبر ستوري حسابه على "الإنستجرام" الرسالة مع تعليق:"جيلك يا خويا".

ليرد فايق عليه:"شكراً يا أفشة، ‏طيب يا جماعة مبقاش سر.. أبو قلب أبيض العسلية أفشه ضيفي النهاردة فى قهوة فايق".

إبراهيم فايق مجدي قفشة

