رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

كتب - معتز عباس:

05:46 م 31/01/2026
    اسر ياسين ودينا الشربيني اثناء التحضير لمسلسل اتنين غيرنا (1)
    احتفال صناع العمل بانتهاء تصوير اتنين غيرنا
    العرض الخاص لمسلسل اتنين غيرنا (1)
    اسر ياسين ودينا الشربيني اثناء التحضير لمسلسل اتنين غيرنا (3)
    العرض الخاص لمسلسل اتنين غيرنا (2)
    دينا الشربيني في كواليس اتنين غيرنا
    اسر ياسين ودينا الشربيني اثناء التحضير لمسلسل اتنين غيرنا (2)
    دينا الشربيني في مسلسل اتنين غيرنا (2)
    دينا الشربيني في مسلسل اتنين غيرنا (1)
    لقطات من مسلسل اتنين غيرنا (1)
    كواليس اتنين غيرنا
    لقطات من مسلسل اتنين غيرنا (3)
    لقطات من مسلسل اتنين غيرنا (2)
    لقطات من مسلسل اتنين غيرنا (4)

تستعد الفنانة دينا الشربيني لتسجيل حضورها في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مسلسل "اتنين غيرنا"، بالتعاون مع النجم آسر ياسين، والمكون من 15 حلقة.

وكشفت دينا الشربيني في تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل دورها، حيث تقدم شخصية تدعى "نور" ممثلة مشهورة تعيش في اضطرابات وصراعات داخلية في حياتها بين الماضي والحاضر، لتدخل في تجربة وقصة حب رومانسية مع آسر ياسين بحثًا عن الاستقرار بعيدًا عن الألم والمتاعب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي ، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أنَّ يتمّ عرضه المسلسل على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it.

مسلسل اتنين غيرنا دينا الشربيني اسر ياسين مسلسلات رمضان 2026

