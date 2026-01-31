رمضان 2026.. 15 صورة لـ دينا الشربيني في كواليس "اتنين غيرنا"

تستعد الفنانة دينا الشربيني لتسجيل حضورها في موسم دراما رمضان 2026، من خلال مسلسل "اتنين غيرنا"، بالتعاون مع النجم آسر ياسين، والمكون من 15 حلقة.

وكشفت دينا الشربيني في تصريحات تلفزيونية، عن تفاصيل دورها، حيث تقدم شخصية تدعى "نور" ممثلة مشهورة تعيش في اضطرابات وصراعات داخلية في حياتها بين الماضي والحاضر، لتدخل في تجربة وقصة حب رومانسية مع آسر ياسين بحثًا عن الاستقرار بعيدًا عن الألم والمتاعب.

مسلسل "اتنين غيرنا"، من بطولة آسر ياسين ودينا الشربيني، صابرين النجيلي، أحمد حسن، فدوى عادل، ياسمينا العبد، وبسنت شوقي ، تأليف رنا أبو الريش، إخراج خالد الحلفاوي، ومن المقرر أنَّ يتمّ عرضه المسلسل على شاشة قنوات المتحدة ومنصة watch it.

