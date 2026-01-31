إعلان

التقديم 7 فبراير.. الشروط والأوراق المطلوبة للتقديم بـ"معهد معاوني الأمن"

كتب : مصراوي

07:52 م 31/01/2026

معهد معاوني الأمن

كتب- صابر المحلاوي:
أعلنت وزارة الداخلية، خلال مؤتمر صحفي بقطاع التدريب، عن فتح باب التقديم للدفعة الجديدة من الراغبين في الالتحاق بـ"معاهد معاوني الأمن"، اعتبارًا من يوم السبت الموافق 7 فبراير 2026، وحتى يوم الإثنين 23 مارس 2026، عبر الموقع الرسمي للوزارة www.moi.gov.eg.

وأوضحت الوزارة شروط الالتحاق، والتي تشمل: أن يكون المتقدم مصري الجنسية ومن أبوين مصريين، وألا يقل العمر عن 16 عامًا ولا يزيد عن 23 عامًا، وأن يكون حاصلًا على الشهادة الإعدادية أو ما يعادلها، مع حسن السمعة والسيرة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو أي عقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، وألا يكون الطالب أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة مدرجًا على قوائم الإرهاب.

كما يشترط عدم سبق فصل المتقدم من الخدمة الحكومية أو أي معهد، استيفاء شروط اللياقة الصحية والنفسية والبدنية، الحد الأدنى للطول والوزن، وألا يكون مجندًا بالقوات المسلحة أو ملحقًا بالخدمة بأي جهة حكومية، وألا يكون متزوجًا أو سبق له الزواج.

وأكدت الوزارة المزايا الممنوحة للطلاب المقبولين، والتي تشمل تحمل الدولة لنفقات التعليم والإعاشة، مكافأة شهرية أثناء الدراسة، الاستفادة من النظام الصحي والتأمين الطبي، الإعفاء من الخدمة العسكرية الإلزامية، ومنح دبلوم شرطي فني معادل للدبلوم الفني بعد اجتياز الدراسة بنجاح.

وحددت وزارة الداخلية مقار المعاهد التي ستُجرى بها الاختبارات، وتشمل: معاهد بطره، البحيرة، مدينة 6 أكتوبر، معهد تأهيل الأفراد بسوهاج، ومعهد بطره للإناث من جميع المحافظات، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالتقديم من خلال الموقع الرسمي أو المعاهد المعلنة فقط.

