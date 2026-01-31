إزالة 797 حالة تعدِِ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ببني سويف

بني سويف - حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، إزالة 797 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ28 لإزالة التعديات، التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة شملت 183 حالة على أملاك الدولة، و614 حالة على الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن التنفيذ تم بتنسيق كامل بين الأجهزة التنفيذية والأمنية، وفق البرنامج الزمني المعد مسبقًا بالتعاون مع الجهات المعنية.

وأشار المحافظ إلى أن الموجة الحالية للإزالات تُنفذ على ثلاث مراحل متتالية، بدأت المرحلة الأولى في 10 يناير الجاري وتستمر حتى نهاية الشهر، تليها المرحلة الثانية من 7 إلى 27 فبراير، وتختتم المرحلة الثالثة في الفترة من 7 إلى 27 مارس.